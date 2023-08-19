Остановить старение. Наше тело может быть "моложе" нас самих: как это возможно

Исследователи рассказали, как на самом деле можно продлить молодость своего тела и продлить жизнь — какие существуют способы.

Столетиями люди ищут способы, которые позволили бы им замедлить старение и продлить жизнь. Однако реальность такова, что наше тело в действительности может быть значительно моложе возраста, указанного в паспорте, пишет Science Alert.

Существует два взаимосвязанных способа измерения нашего возраста: хронологический возраст, который проще понять, и биологический возраст, отражающий "износ нашего организма". По сути, последний является показателем скорости, с которой наше тело теряет свои функции.

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По словам профессора биогеронтологии Брайтонского университета Ричарда Фарагера, все мы стареем, однако не с одинаковой скоростью. Более того, даже системы органов в нашем теле изнашиваются с разной скоростью. Таким образом биологический возраст фактически может быть больше или меньше хронологического.

Профессор отмечает, что одним из лучших способов измерить биологический возраст являются глаза. Предыдущее исследование показало, что оценки возраста, сделанные на основе взгляда на кого-то, так же хороши, как и некоторые более сложные.

Другое исследование показало, что курильщики, люди с ожирением и со слабым здоровьем часто воспринимались сверстниками старше своего хронологического возраста. Ученые отмечают, что эти факторы действительно увеличивают наш биологический возраст, а потому это является подтверждением, что взгляд на кого-то в действительности может быть хорошим методом.

Еще одним простым способом измерения биологического возраста является измерение силы хвата человека, которая с возрастом снижается по мере потери мышечной массы. Кроме того болезнь, ожирение и отсутствие физической подготовки также могут снизить силу хвата.

Существуют и другие более сложные методы оценки биологического возраста, которые включают в себя тестирование функции нескольких органов и изучение стерильного воспаления. Кроме того, ученые могут взглянуть на эпигенетические измерения в ДНК, длину хромосомных концов и количество стареющих клеток — все это также поможет установить истинный биологический возраст организма.

По словам Фарагера, в ближайшее время надеяться на изобретение лекарства для поддержания молодости, увы, не приходится. А потому, если вы хотите обратить время вспять и замедлить старение, вам лучше всего сосредоточиться на здоровом образе жизни уже сейчас.

Исследователи отмечают, что регулярные тренировки, отказ от курения, употребление алкоголя в умеренных количествах, контроль за весом и сбалансированная диета — простые действия, влияющие на биологический возраст нашего организма. Исследования показывают, что существует примерно 15-летняя разница в ожидаемой продолжительности жизни между человеком, придерживающимся хотя бы 4 из 5 этих пунктов, и теми, кто не выполняет ни одного.

В данный момент ученые также работают над созданием "эликсира молодости", который поможет обратить старение вспять, однако это станет возможно лишь тогда, когда ученые смогут эффективно перенести эти методы с грызунов на людей. Пока, увы, это сработало лишь на мышах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ замедлить биологическое старение: достаточно поселиться в нужном месте.