Найден быстрый и простой способ выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний: потребуется 30 секунд

Исследователи считают, этот метод является эффективным способом ранней диагностики в особенности у молодых, в остальном здоровых, людей.

Новое исследование показало, что измерение уровня лейкоцитов в слюне с помощью быстрого 30-секундного полоскания рта является эффективным способом раннего обнаружения предупреждающих признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Данный метод особенно хорош для молодых, в остальном здоровых, людей, пишет New Atlas.

Авторы исследования, команда из Университета Маунт-Ройял в Альберте (Канада), считают, что результаты их работы могут привести к разработке простого теста, который врачи и стоматологи могли бы проводить во время ежегодного осмотра.

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Предыдущие исследования показали, что заболевание десен, также известное как пародонтит, связано с рядом других заболеваний, в том числе:

сердечно-сосудистые заболевания;

рак полости рта;

рак толстой кишки;

инфекции легких;

диабет;

болезнь Альцгеймера.

Отметим, что большинство предыдущих исследований были сосредоточены на связи воспаления полости рта и сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. Однако в новой работе авторы сосредоточились на изучении того, может ли тяжелое воспаление влиять на сердечно-сосудистую систему у молодых людей.

По словам автора исследования Тревора Кинга, в действительности даже у молодых, в остальном здоровых, людей низкий уровень воспаления в полости рта может оказывать влияние на риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Отметим, что эти заболевания являются одной из основных причин смерти в Северной Америке, и по всему миру.

Оральная воспалительная нагрузка (OIL) позволяет измерить уровни нейтрофилов — лейкоцитов, которые являются первой линией защиты иммунной системы. Это позволяет определить степень воспаления во рту, а также наличие и тяжесть заболеваний пародонта.

В ходе исследования ученые отобрали 28 некурящих мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет, у которых не было диагностированных заболеваний пародонта. В ходе эксперимента участники отказались от потребления пищи и напитков, кроме воды, в течение 6 часов. Кроме того, их попросили избегать физических нагрузок и продуктов питания, содержащих алкоголь и кофеин в течение минимум 8 часов.

Далее все реципиенты предоставили биологические образцы: их попросили прополоскать рот водопроводной водой, а затем 10 мл физраствора в течение 30 секунд. Затем они поместили слюну в коллекторную рубку для анализа.

После этого ученые измерили артериальное давление участников исследование, а также жесткость артерий и дилатацию — насколько хорошо артерии расширяются, чтобы обеспечить высокий кровоток. Отметим, что все это является факторами сердечно-сосудистого риска.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что высокое количество нейтрофилов в слюне было связано с плохой дилатацией. Это позволило предположить, что эта группа реципиентов может подвергаться повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

По словам соавтора исследования Майкла Глогауэра, они с коллегами считают, что сердечно-сосудистые эффекты, вызванные заболеванием пародонта, вызваны воспалением полости рта и просачиваются в кровеносные сосуды. Они также влияют на способность артерий вырабатывать газообразный оксид азота (NO) — именно он удерживает сосуды открытыми и предотвращает повреждение от таких веществ как холестерин.

Теперь исследователи считают, что этот простой тест слюны после 30-секундного полоскания в действительности может стать эффективным способом определения будущего риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В особенности у здоровых в остальном людей. Еще одним положительным моментом является то, что тест весьма прост в реализации, а потому его можно внедрить в ежегодный осмотр у семейного врача или стоматолога. Отметим, что результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Oral Health.

Отметим, что данное исследование было пилотным. В дальнейшем ученые планируют провести повторный анализ, но уже с участием большей выборки людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали об упражнениях понижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

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