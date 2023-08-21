Византийский император имел дарданское происхождение: археологические доказательства из Косово (фото)
На археологическом участке Ульпиана, Косово, исследователи сделали важное историческое открытие. Оно касается мозаики, посвященной византийскому императору Юстиниану.
Найденная надпись является одним из немногих примеров латинских посвящений императорской четы в позднеримскую эпоху. В античные времена Ульпиана, которая является объектом археологических исследований с 1954 года, служила центральным центром политической, денежной и культурной деятельности, пишет Arkeonews,
Среди выдающихся находок — следы доримской жизни, обнаруженные во время раскопок в 2009-2011 годах. Этот регион имел важное значение как часть Дарданского царства и был пристанищем для жителей дарданского и иллирийского сообществ.
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Недавнее открытие этой мозаики, а также открытие большой епископской базилики в 2022 году, являются результатами финансируемого ЕС проекта под названием "Европейская археологическая миссия в Косово: от Ульпианы до Юстинианы Секунды".
По мнению археологов, находка этой надписи служит доказательством, подтверждающим дарданское происхождение императора Юстиниана. Отмечается, что император Юстиниан (527-565 гг.) родился в Тауресиуме, который находился вблизи современного Скопье.
Арбен Хайдари, профессор археологии Приштинского университета, считает обнаружение этой надписи важнейшим открытием археологической истории Косово. В частности, Хайдари отмечает, что ключевым элементом надписи является упоминание о городе Дардания, что свидетельствует о том, что дарданский народ не романизировался и не потерял своей идентичности.
"Это очень важно, учитывая тот факт, что во многих статьях и исследованиях пытаются утверждать, что дарданцы потеряли свою идентичность, были романизированы и исчезли в средние века. Это открытие имеет большое значение с этой точки зрения", — объясняет Хайдари.
Надпись простирается через центральную часть базилики, и исследователи провели раскопки на площади более 460 квадратных метров, обнаружив различные орнаменты с растительными и фаунистическими мотивами.
"Надпись нас удивила, потому что она сохранилась и подтверждает тот факт, что мы действительно имеем дело с дарданским городом, построенным императором дарданского происхождения", — сказал Милот Бериша, руководитель археологического парка "Ульпиана".
Профессор Кристоф Годдард, сотрудник Высшей нормальной школы в Париже отметил, что Косово является уникальным местом для археологии, поскольку в Европе редко можно найти нетронутое место.
"То, что вы можете увидеть здесь, — это место, которое было нетронутым до нас. Мы уверены в этом; сомнений нет. Это уникальное явление в Европе, представьте, что у нас есть что-то вроде двух Помпей — одни площадью 35 гектаров, а другие — 19 гектаров", — сказал Годдард.
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