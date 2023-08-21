Изучение ранней Вселенной: насколько далеко астрономы могут заглянуть в прошлое

Свету от далеких звезд и галактик требуются миллиарды лет, чтобы достичь Земли. Поэтому мы видим эти объекты такими, какими они были в очень далеком прошлом.

Совсем недавно астрономы с помощью космического телескопа Уэбб смогли подтвердить существование самой далекой из известных нам звезд. Свет от нее летел к нам целых 12,9 млрд световых лет и этот массивный объект, в миллион раз ярче Солнца и в 50 раз больше его по массе, назвали Эарендел. Но увидеть эту звезду удалось только с помощью скопления галактик, которое действовало как гравитационная линза и искривило свет звезды. Иначе астрономы не смогли бы увидеть Эарендел напрямую, как уже писал Фокус. Но как далеко в прошлое могут заглянуть ученые? Об этом пишет EarthSky.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как известно свет перемещается во Вселенной со скоростью примерно 300 тысяч км/с, а потому чем дальше находится тот или иной объект, ему нужно преодолеть огромные расстояния, перед тем, как его увидят телескопы. Поэтому ученые на самом деле видят объекты такими, какими они были миллиарды лет назад.

Хотя свет от самой далекой известной нам звезды преодолел 12,9 млрд световых лет, из-за того, что наша Вселенная постоянно расширяется, сейчас эта звезда находится на расстоянии в примерно 28 млрд световых лет от нас.

В любом случае, чтобы тот же космический телескоп Уэбб смог увидеть любой объект из самой ранней Вселенной (она появилась 13,8 млрд лет назад), он должен быть очень ярким. Такими объектами являются самые массивные и самые яркие галактики, в центре которых находятся квазары, созданные черными дырами.

Совсем недавно астрономы с помощью космического телескопа Уэбб смогли подтвердить существование самой далекой из известных нам звезд. Ее назвали Эарендел Фото: NASA

В конце 90-х годов прошлого века астрономы могли наблюдать за такими галактиками, возраст которых составлял примерно 12,6 млрд лет. Затем была проведена модернизация космического телескопа Хаббл и ученые увидели галактики возрастом 13,4 млрд лет. Но телескоп Уэбб способен увидеть самые яркие галактики и звезды возрастом 13,6 млрд лет. То есть те объекты, которые появились вскоре после Большого взрыва.

Время, когда первые звезды образовались во Вселенной ,через 100-250 млн после Большого взрыва, ученые называют космическим рассветом, ведь именно тогда свет начал распространятся по космосу. Хотя ученые и хотели бы заглянуть в самое начало Вселенной, все же считается, что получить самую подробную информацию об этих ранних объектах не получится.

В то же время считается, что можно заглянуть в прошлое на почти 13,8 млрд лет, но для этого нужно использовать не свет звезд, которых еще не было, а реликтовое излучение. Это излучение, как считается образовалось через 380 тысяч лет после Большого взрыва.

До этого времени Вселенная была наполнена заряженными частицами положительных протонов и отрицательных электронов, но присутствовал и свет. Но частицы рассеивали его, а потому Вселенная была темной и непроницаемой для света. Когда же со временем протоны и электроны соединились в атомы, то свет смог перемещаться по космосу. Именно это реликтовое излучение можно обнаружить до сих пор.

Некоторые ученые все же считают, что с помощью гравитационных волн, которые представляют собой рябь в ткани пространства-времени и могли появиться еще до образования реликтового излучения, можно увидеть самое начало Вселенной.

Фокус уже писал о том, что существует среди ученых мнение о том, что путешествия со скоростью света все же теоретически возможны. Хотя это прямо противоречит теории относительности Эйнштейна.