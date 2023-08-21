Чтобы мы жили, звезды умерли. Все люди созданы из звездного вещества: как это может быть

Астрофизик из Европейской южной обсерватории объяснила, каким образом все человечество может состоять из элементов, созданных звездами.

Еще в 80-годы прошлого века астроном и популяризатор науки Карл Саган заявил о том, что космос есть внутри каждого человека и все мы созданы из звездного вещества. Астрофизик Сюзанна Рэндалл объяснят, действительно ли это утверждение можно считать верным и как оно связано с элементами, из которых состоит тело человека, пишет Space.

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После появления Вселенной весь космос состоял в основном только из двух химических элементов, которые являются самыми легкими. Это водород и гелий. Также в самой ранней Вселенной существовало немного более тяжелых химических элементов, которые астрономы называют металлами (но за это их не любят химики).

Но тело человека настолько сложное, что не может состоять только из водорода и гелия. Так каким же образом появились все остальные химические элементы, из которых состоим мы и известные объекты космосе?

Примерно через 100 млн лет из первых туманностей, состоящих из водорода и гелия, в результате сжатия под действием гравитации образовались самые первые звезды. Естественно они содержали в себе почти только два самых легких элемента и совсем немного металлов.

В то время во Вселенной еще не существовало таких химических элементов, как азот, кислород и углерод, которые необходимы для формирования тела человека. Все изменилось, когда эти первые звезды начали умирать.

Через несколько десятков и сотен миллионов лет, когда в ядре этих звезд постепенно прекращался термоядерный синтез, необходимый для их жизни, они, будучи очень большими стали еще крупнее. Но в это же время, внутри звезд происходил синтез гелия в более тяжелые химические элементы. Именно тогда и возникли кислород и углерод, которые составляют примерно 84% нашего тела.

Но все эти и другие элементы, необходимые для появления жизни были бы бесполезными, если бы так и остались внутри звезд. Но этого не произошло, ведь первые звезды достигнув предела своего жизненного цикла взорвались сверхновыми.

Первые звезды достигнув предела своего жизненного цикла взорвались сверхновыми Фото: Nature Noon

По словам Рэндалл, во время этих взрывов образовались еще более тяжелые элементы, такие как золото или платина. Хотя некоторые ученые предполагают, что такие драгоценные металлы все появились позже в результате столкновения нейтронных звезд и взрыва килоновой.

Как бы то ни было, но все новые химические элементы, созданные внутри звезд, после взрыва разлетелись по космосу. Они стали основой для новых туманностей, из которых появилось новое поколение звезд.

Эти звезды создавали в своих недрах все новые и новые химические элементы и после своей взрывной смерти также отправили их в космос. Из новых туманностей, которые были наполнены еще большим количеством металлов появилось третье поколение звезд, среди них было и наше Солнце.

Не все вещество туманности, из которой родилась наша звезда было использовано для ее создания. Вокруг Солнца 4,6 млрд лет назад образовался протопланетный диск, в котором были элементы туманности.

А уже в этом протопланетном диске появились все планеты Солнечной системы, включая Землю. Химические элементы, которые были в протопланетном диске как раз и стали основой для формирования человеческих тел.

По словам Рэндалл, все-таки Карл Саган был прав, и мы действительно состоим из звездного вещества. Для того, чтобы мы жили, звездам нужно было умереть.

"Но не сильно этим гордитесь. Тараканы тоже состоят из звездного вещества", — говорит Рэндалл.

Фокус уже писал о том, насколько далеко астрономы могут заглянуть в прошлое при изучении самой ранней истории Вселенной. Оказывается, даже самые современные телескопы не могут увидеть то самое начало всего. Тем не менее сейчас есть возможность увидеть настолько древние объекты, что даже сложно себе представить.