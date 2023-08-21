Не рассчитал силы: плотник нашел скрытую комнату в ирландском замке (фото)

Во время реставрации и консервации замка Джонстаун, исторического сооружения в Вексфорде, Ирландия, плотник, ремонтировавший окно, ненароком проломил стену, открыв скрытую за ней таинственную комнату.

Реставрация старинного замка, превращенного в туристический объект, началась полгода назад под юрисдикцией Ирландского фонда наследия (Irish Heritage Trust). Эта организация осуществляет надзор за управлением музеем-усадьбой замка Джонстаун с 2018 года, пишет Ancient Origins.

Первоначальный фундамент замка насчитывает более 850 лет и заложен во времена норманнской эпохи в Ирландии. Огромное поместье площадью 961 гектар, охватывающее замок, последовательно принадлежало нескольким знатным семьям, пока не перешло в собственность ирландского государства в 1946 году.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В 19 веке замок претерпел значительные перестройки, в результате которых он приобрел готический стиль. Большая часть нынешнего сооружения, включая башню, в которой находится тайная комната, происходит из этого этапа реконструкции.

Даже после его публичного открытия в 2019 году, неустанные усилия по консервации и защите замка не прекращались. В центре этих усилий было омоложение имеющихся компонентов, что сделало открытие неизвестной комнаты настоящим откровением.

Энн О'Донохью, генеральный директор Ирландского фонда наследия, отметила: "Открытие скрытых сокровищ на территории объектов наследия — большая редкость, и это уже второй случай в замке Джонстаун, после того, как в прошлом году мы обнаружили тайную комнату под башней на берегу озера".

Ранее обнаруженная тайная комната находилась в отдельной башне, прилегающей к главному замку, и к ней можно было добраться только на лодке. Зато вновь найденное подпольное пространство находится в одной из башен замка, что означает первое открытие внутренней скрытой камеры в самом замке.

Комната, скрытая в башне в течение длительного времени, имеет круглую форму и примерно около трех метров в диаметре. Учитывая ее небольшие размеры, представители Ирландского фонда наследия предполагают, что она, возможно, служила спальней, потенциально предназначенной для слуги.

Бренда Комерфорд, менеджер замка Джонстаун, заметила: "Эта комната оставалась скрытой в течение длительного времени. Вполне вероятно, что эта комната могла быть запечатана из-за несчастья, произошедшего в прошлом. Дальнейшее исследование является обязательным".

Семья Эсмондов, представителей аристократии, построила на этом месте первоначальный дом с башней в 1170-х годах. Эсмонды, нормандского происхождения, мигрировали в окрестности Вексфорда после нормандского завоевания Ирландии в 1169 году.

Эта влиятельная католическая семья владела замком на протяжении многих веков, но обстоятельства заставили их покинуть поместье в 1649 году. Это произошло после аннексии Ирландии английскими парламентскими войсками под командованием Оливера Кромвеля, будущего лорда-протектора Британского королевства.

Войска Кромвеля использовали территорию соседнего замка для подготовки к штурму Вексфорда в 1649 году. Это агрессивное наступление привело к опустошению города Вексфорд и способствовало подавлению восстаний в юго-восточных регионах Ирландии.

Тайная комната башни замка Фото: Irish Heritage Trust

В 1692 году право собственности на замок Джонстаун перешло к процветающей ирландской семье Гроганов. Корнелий Гроган, выдающийся представитель семьи, казнен в 1798 году за участие в ирландском восстании, которое имело целью положить конец британскому господству. Он возглавлял военную фракцию Общества объединенных ирландцев — коалиции протестантов и католиков, вдохновленных Американской и Французской революциями, которые начали собственное вооруженное восстание с целью изгнания англичан.

Восстание оказалось бесполезным, а также привело к конфискации замка Джонстаун британским государством в качестве возмездия за нелояльность семьи Гроганов.

Однако такое положение вещей было временным, поскольку памятник, возраст которого уже превысил 600 лет, вернули Гроганам в 1810 году. Это побудило Джона Ноу Грогана привлечь известного архитектора Дэниела Робертсона для перестройки замка в готическом стиле.

Последней жительницей замка Джонстаун из рода Гроганов была леди Аделаида Джейн Фрэнсис Форбс, жена лорда Мориса Фицджеральда (Фицджеральды были связаны с Гроганами через брак). После смерти леди Аделаиды в 1942 году ее внук унаследовал поместье и решил избавиться от замка, который оказался финансово затратным, подарив его ирландскому правительству в 1946 году.

Интересно, что первоначальное предложение по исторически значимому замку нормандской эпохи, которому в то время было почти 800 лет, предусматривало его превращение в сельскохозяйственное учреждение. Хотя это предложение не реализовано, замок в конце концов попал под юрисдикцию Департамента сельского хозяйства Ирландии (ныне — Teagasc), который использовал его помещения для анализа образцов почвы.

Постепенно ирландские власти признали потенциал древнего замка как туристической аттракции. Ирландское управление наследия взяло под свой контроль это невероятное сооружение и его поместье всего пять лет назад, быстро превратив его в одно из самых посещаемых мест в регионе Уэксфорд.

Учитывая недавнее начало реставрации замка и окружающих зданий, перспектива открытия дополнительных скрытых комнат в имении вполне реальна. Поиски этих загадочных локаций добавляют дополнительный слой интриги к текущим реставрационным инициативам в замке. Эти усилия будут продолжаться до тех пор, пока каждая деталь замка не будет тщательно восстановлена до своего былого величия.

Ранее Фокус писал, кто и как построил пустынных змеев Ближнего Востока.