Новый щит: вакцина Abrysvo от Pfizer защищает младенцев от РСВ

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило вакцину, предназначенную для введения беременным женщинам, чтобы защитить их новорожденных от респираторно-синцитиального вируса (РСВ) в течение первых шести месяцев жизни.

Разработанная компанией Pfizer, одноразовая инъекция стимулирует выработку защитных антител, которые впоследствии передаются от матери к ребенку через плаценту. Следует отметить, что это первый случай применения вакцины, которая гарантирует защиту от РСВ для младенцев. Этот вирус может вызвать тяжелое заболевание нижних дыхательных путей, особенно опасное для новорожденных, пишет NBC News.

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Однако важно отметить, что в предыдущем месяце FDA одобрило инъекционный препарат против РСВ, разработанный специально для младенцев. Этот инъекционный препарат вводит антитела непосредственно в кровь.

Перед публичным распространением вакцины Pfizer консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) должна сначала дать рекомендации по ее реципиентам. После этого официальную рекомендацию по вакцине предоставит доктор Мэнди Коэн, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Компания Pfizer сообщила, что консультативная группа CDC соберется, скорее всего, в начале октября. После получения официальной рекомендации компания намерена как можно быстрее сделать вакцину доступной для общественности.

Вакцина, получившая название Abrysvo, разрешена к использованию беременным женщинам на сроке беременности от 32 до 36 недель. Эту же вакцину ранее одобрили в конце мая для лиц в возрасте от 60 лет.

Как правило, RSV-инфекция протекает в легкой форме, и большинство детей болеют до 2 лет. Однако тяжелые случаи могут привести к пневмонии или бронхиолиту, которые характеризуются воспалением дыхательных путей.

Особенно уязвимы пожилые люди и младенцы, поскольку РСВ является причиной до 300 ежегодных смертей среди детей в возрасте до 5 лет в США и до 160 000 госпитализаций среди людей в возрасте 65 лет и старше.

Хотя Abrysvo обещает надежную защиту от тяжелых случаев РСВ, остаются вопросы относительно продолжительности этой защиты Фото: 24 канал

Хотя Abrysvo обещает надежную защиту от тяжелых случаев РСВ, остаются вопросы относительно продолжительности этой защиты.

В исследовании, охватившем почти 7400 участников, Abrysvo продемонстрировала снижение на 82% риска тяжелых заболеваний, связанных с РСВ, среди младенцев в течение примерно трех месяцев после рождения. К шестимесячному возрасту уровень эффективности составлял около 69%.

Среди распространенных побочных эффектов, о которых сообщалось среди беременных женщин, получивших вакцину, были усталость, головная боль, боль в месте инъекции, боль в мышцах, тошнота, боль в суставах и диарея.

В мае совещательный комитет FDA рассмотрел данные о вакцине. Признав ее эффективность, комитет выразил обеспокоенность относительно продолжительности защиты и потенциального риска преждевременных родов. Исследование показало несколько более высокую частоту родов до 37 недель беременности среди тех, кто получал вакцину (5,7%), по сравнению с теми, кто получал плацебо (4,7%).

Важно отметить, что оба наблюдаемые показатели были ниже уровня преждевременных родов в общем количестве, который, по данным CDC, составляет примерно 10%. Компания Pfizer взяла на себя обязательства осуществлять постоянный надзор за риском преждевременных родов среди реципиентов вакцины.

Как бы то ни было, это беспрецедентное развитие событий: родители, ожидающие сезон РСВ, и те, кто имеет младенцев, теперь располагают защитными мерами.

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