Не дожила до возвращения домой. Вторая старейшая косатка в неволе, Лолита, умерла

После выхода на пенсию ее планировали вернуть в родные воды на северо-западе Тихого океана, однако этому не суждено было сбыться.

Косатка по кличке Лолита, также известная как Токитаэ, прибыла в Океанариум Майами в 1970 году после того, как группа мужчин поймала ее и еще 79 других косаток в бухте на острове Уидби (штат Вашингтон, США). Это произошло в рамках крупнейшего и наиболее широко осуждаемого события по отлову косаток в истории человечества, пишет Live Science.

Большую часть своей жизни Лолита провели в неволе, выполняя трюки в бассейне-аквариуме, который, к слову, является самым маленьким в своем роде в Северной Америке. По данным американской некоммерческой организации In Defense of Animals, в марте прошлого года косатка отказалась от публичных выступлений, если можно так сказать, "отправилась на пенсию".

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30 марта была проведена пресс-конференция, на которой владельцы аквариума и представители природоохранной группы Friends of Lolita заявили о намерении выпустить косатку в родные пенаты на северо-западе Тихого океана. Позже было опубликовано заявление, в котором говорилось, что Лолита слишком стара, чтобы успешно интегрироваться в дикой природе, а потому владельцы аквариума планировали переместить ее в новый морской загон.

Отметим, что в дикой природе самки косаток в среднем живут около 46 лет, однако некоторых их них вполне способны дожить до 80 или 90 лет. Самцы в среднем живут около 30 лет, однако продолжительность жизни некоторых долгожителей может достигать 50-60 лет. Впрочем, в неволе косаткам редко удается прожить так долго.

Ученые отмечают, что у косаток, обитающих в неволе, развивается целый ряд проблем со здоровьем, например:

коллапс спинного плавника;

повреждение зубов;

психические расстройства, например, депрессия и агрессивное поведение.

Исследования показывают, что косатки, содержащиеся в неволе, редко возвращаются в дикую природу. Единственной косаткой из Северной Америки, выпущенной обратно, был Кейко, сыгравший знаменитую роль в фильме 1993 "Освободите Вилли". Ее освободили в 2002 году после массовой петиции за освобождение, однако в 2003 году Кейко умерла от пневмонии в водах Норвегии. Это послужило причиной опасений, что косатки в действительности не могут интегрироваться обратно в дикую природу.

Впрочем, все изменилось позже, когда документальный фильм BBC "Замороженная планета-2" показал косатку из России, которая ранее содержалась в неволе, а затем была выпущена в дикую природу. Позже ее заметили во время охоты и игр со стаей косаток, это дало надежду, что животные все же способны полностью интегрироваться в дикую природу.

Содержание косаток в неволе вызывает большие споры. С 1961 года, когда была поймана первая дикая косатка, 174 косатки умерли в неволе, не считая 30 выкидышей или мертворожденных детенышей от матерей в неволе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали четыре удивительно пугающих факта о косатках: учат языки и уважают бабушку.