Часть аббатства: во время строительства бассейна в Британии нашли средневековые артефакты

Во время строительства бассейна в Кенилворте, Британии, обнаружили многочисленные средневековые артефакты. Ученые нашли фрагменты керамики и остатки по меньшей мере пяти сооружений, некоторые из которых датируются 13-м веком.

Недавно во время строительства бассейна специалисты наткнулись на неожиданные находки, которые заставили прекратить запланированные работы. Обнаруженные руины сооружений, переплетенные с наследием Кенилвортского аббатства, натолкнули ученых на гипотезу, что древнейшая из них могла служить кухней или жильем для гостей, пишет BBC New.

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Член районного совета Уорика Джим Синнотт намекнул на потенциальные финансовые затраты, которые эти исторические находки могут внести в проект по строительству бассейна.

"Мы хотим заботиться о нашем наследии, мы хотим заботиться об этих средневековых находках, и мы должны их защитить, — сказал Синнот, — Огромные масштабы проекта предусматривают полную переделку фундамента нового здания, чтобы мы могли как можно лучше защитить то, что найдено под ним".

С целью обеспечения прозрачности и привлечения общественности, господин Синнот сообщил о намерении совета как можно быстрее организовать общественное собрание для местных жителей.

Ранее Фокус писал о необычном храме, который археологи обнаружили в Болгарии.