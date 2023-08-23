Затесался между древних людей: в Кембридже обнаружили кость динозавра среди останков римлян

Археологи определили находку как окаменелый позвонок плезиозавра — морского пресмыкающегося, жившего около 205-65 миллионов лет назад.

Во время недавних археологических раскопок в Кембридже специалисты сделали важное открытие — кость динозавра. Это место, расположенное в районе Кингз Хеджес, стало центром археологических исследований, которые принесли дополнительные открытия, охватывающие римские остатки и различные артефакты, пишет CambridgeshireLive.

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Обнаружение этих находок предшествовало началу жилищного строительства в рамках девелоперских проектов, которыми руководит Кембриджское инвестиционное партнерство (CIP). Под руководством специалистов Оксфордской археологической службы и под наблюдением RPS Consulting Services исследовательские работы обнаружили остатки римского происхождения, скрытые под нынешними автостоянками и гаражами.

Представитель CIP сообщил, что найденные артефакты и останки хорошо сохранились благодаря "неглубокому фундаменту", характерному для гаражей. Здесь можно заметить рвы, ямы и скопления римских захоронений.

Рассказывая о находках, специалист пояснил: "Среди этих заметных рвов есть один, который соответствует траектории улицы Римского Акемана, древней магистрали, пролегающей под близлежащими домами на западном участке, известной в историческом контексте как Mere Way. Эта конкретная траншея потенциально очерчивала границу обочины. Хронометрические данные, полученные во время раскопок, позволяют предположить, что деятельность на этом месте происходила в эпоху, охватывающую период от середины II века до конца IV века нашей эры. Это хронологическое предположение, однако, подлежит дальнейшей эмпирической проверке под тщательным анализом команды Оксфордских археологов на этапе после раскопок".

Исследователи на этом месте наткнулись на необычную находку — окаменелый позвонок плезиозавра, вложенный в коллекцию артефактов преимущественно римского происхождения. Такое случайное появление окаменелостей динозавра в окрестностях Кембриджшира можно рассматривать в контексте исторического осознания того, что римляне были первыми коллекционерами окаменелостей, тем самым открывая вероятность того, что найденный позвонок мог быть специально подобранным предметом коллекционирования.

В дополнение к этим находкам обнаружено значительное количество глиняной посуды, в частности, римский лицевой флакон, сосуд, который обычно ассоциируется с церемониальными захоронениями.

Предполагается, что эти артефакты, собранные во время археологических раскопок, будут систематически передавать на хранение в хранилища Совета графства Кембриджшир после тщательной очистки и всестороннего документирования.

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