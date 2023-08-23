На Земле так много золота, что в него можно завернуть всю планету: где оно спрятано

Исследователи с помощью астероидов нашли самые крупные залежи драгоценного металла.

Согласно новому исследованию, на Земле находится так много еще не добытого золота, что им можно покрыть всю планету слоем в 50 сантиметров, пишет IFLScience.

В таком случае возникает резонный вопрос, почему этот металл все еще считается драгоценным, если его так много на планете? Уловка заключается в том, что все это золото находится прямо в ядре Земли, а значит недосягаемо для добычи.

По словам ученых, ядро Земли преимущественно состоит из железа и никеля, что удалось выяснить отслеживая то, как проходят сейсмические волны от землетрясений. Также в ядре планеты есть и другие примеси, но их тяжело идентифицировать, если речь не идет об уране и тории. Их радиоактивность не позволяет им слишком нагреваться, поэтому их легко обнаружить.

Таким образом, количество примесей в ядре Земли, включая золото, долгое время оставалось загадкой. Но еще в 2006 году группа ученых все же нашла способ разрешить задачу.

Исследователи заметили, что некоторые астероиды очень схожи с составом Земли, поскольку они образовались в одном и том же протопланетном диске. Измерив состав углеродистых хондритовых метеоритов ученые смогли рассчитать, сколько каждого элемента содержится на Земле. Далее необходимо вычесть концентрации в земной коре и мантии, которые нам уже известны, и получится сумма того, сколько их находится в ядре.

Команда профессора Бернарда Вуда из Университета Маккуори создала компьютерную модель, которая объясняет вышеизложенную теорию и может даже частично проверить ее. Ученые отметили, что элементы, которые не растворяются в жидком железе, не будут частью ядра Земли. Следовательно, их должно быть больше в земной коре. Так исследователи смогли объяснить некоторые аномалии в концентрации элементов в мантии Земли, которые ранее не могли понять геологи.

Важно, что все эти элементы присутствуют в таком же соотношении друг к другу и в метеоритах, которые изучили Вуд с коллегами. Но метеориты оказались гораздо богаче элементами, которые растворяются в железе, потому как когда первичный океан магмы Земли стал ее ядром, эти материалы вошли в состав.

Основываясь на полученных данных, Вуд и соавторы работы смогли подсчитать количество каждого железорастворимого элемента.

"Мы можем сказать, что более 99% золота на Земле находится прямиком в его ядре", — заключил Вуд.

Также логично утверждать, что астероиды, представляющие собой ядра планетезималей, будут очень богаты драгоценными металлами. Добраться до них будет сложно, но гораздо проще, чем докопаться до золота в ядре Земле.

Напомним, именно к такому планетезималю NASA готовится отправить космический аппарат. Речь идет об астероиде Психея, примерная стоимость которого оценивается в квадриллионы долларов.