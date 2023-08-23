Блюдо из Кансакбе: остроинтересная находка мексиканских археологов изображает верования майя

Национальный институт антропологии и истории (INAH) сообщил об археологических открытиях: во время раскопок нашли важный артефакт времен майя. В одном из захоронений исследователи обнаружили блюдо с изображением духа-ягуара, называвшегося "вахиис".

Функционируя как вспомогательные сверхъестественные сущности, связанные с элитой майя, эти духи-защитники играют необычную роль в системе верований древних людей. Об их присутствии свидетельствуют надписи периода классических майя, где они обозначаются как "wahyaw", что означает различные роли, такие как "шаман" или "колдун", пишет HeritageDaily.

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Находка сделана во время строительства участка 2 "Поезда Майя", где предыдущие раскопки в 1990-х годах обнаружили остатки двух зданий дворцового типа в археологической зоне Кансакбе.

Сущность вахиис изображается как находящаяся в сердце в течение светлого времени суток. Однако, когда наступает ночь и их владелец погружается в сон, дух приобретает способность путешествовать по мирам по собственному желанию. Эта ночная проекция распространяется на различные явления, охватывая животных, кометы, ветер, молнии и другие элементы сверхъестественного.

С лингвистической точки зрения, термин "way" служит основой для слова "сон" на языке майя. Эта этимологическая связь распространяет свое значение на сферу сновидений, колдовства, трансформации и концепцию духов-компаньонов. Недавние исследования, проведенные Кристофом Гельмке и Еспером Нильсеном, свидетельствуют, что эти сущности wahyi олицетворяют заболевания, происходящие из потустороннего мира.

Важным источником, подтверждающим связь между вахиис и персонифицированными болезнями, является "El Ritual de los Bacabes", юкатекский колониальный манускрипт конца 18-го века. Этот текст, который потенциально может быть воспроизведением более раннего кодекса, состоит из 68 сегментов, включающих заклинания и лекарственные формулы, направленные на лечение болезней.

Интересно, что болезни, описанные в этих отрывках, приобретают формы, подобные отдельным существам или людям, каждое из которых обладает индивидуальным сознанием. Эти существа становятся податливыми к указаниям целителя, который пытается изгнать эти недуги из тела больного человека. Названия, что приписывают этим недугам, дают представление об их виде, который они, по поверью, приобретают — подобие обезьян, оленей, ягуаров, птиц, насекомых или змей.

На блюде Кансакбе, изображен сидящий ягуар или человек, в шкуре ягуара. Эту центральную фигуру окружают рамки, напоминающие черепаший панцирь. Стоит отметить, что аналогичные изображения часто встречаются на керамических изделиях позднеклассического периода (600-900 гг. н. э.), что вписывает тарелку в более широкий художественный и временной контекст.

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