Процветающая экономика через 10 лет: Пентагон поделился планами на Луну

Отдел перспективных исследований Министерства обороны США хочет построить на Луне энергетическую и коммуникационную инфраструктуру.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) планирует совершить технологический прорыв, чтобы создать основу для развитой инфраструктуры на Луне. Таким образом, согласно планам, уже через 10 лет на спутнике Земли должна быть создана процветающая экономика, пишет Space.

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В DARPA начали семимесячное исследование, посвященное изучению возможностей для создания технологической основы для обеспечения деятельности человека на поверхности Луны и на орбите вокруг спутника. В этом исследовании будут принимать участие разнообразные частные компании, которые хотят быть причастными к освоению Луны.

Согласно заявлению DARPA, в ближайшие 10 лет должна быть создана устойчивая экономика на Луне и в рамках нового исследования будут выбраны компании, которые способны предоставлять много коммерческих услуг уже к 2035 году.

За это время NASA планирует построить постоянную базу на Луне, а также орбитальную станцию возле спутника Земли и таким образом Луна должна превратится в прообраз полноценной человеческой колонии. Освоение Луны с помощью создания необходимой для жизни людей, исследований и добычи ценных ресурсов инфраструктуры, станет своеобразным испытательным полигоном для будущего освоения Марса. В частности, в NASA через полтора-два года хотят совершить высадку астронавтов на Луне в южном полярном регионе и здесь же построить первую лунную базу.

В NASA через полтора-два года хотят совершить высадку астронавтов на Луне в южном полярном регионе и здесь же построить первую лунную базу Фото: NASA

В DARPA считают, что для реализации программы постоянного присутствия человека на Луне необходимо создать надежную инфраструктуру и выбрать подрядчиков, которые будут поставщиками разных коммерческих услуг.

По словам представителей Пентагона, ключевым направлением нового исследование является изучение способов передачи энергии и информации на Луне и вокруг нее. Эксперты считают, что добиться успешной реализации поставленных задач можно с помощью сложных лазеров, способных передавать электричество по беспроводной сети и одновременно передавать поток данных.

Поэтому создание энергетической и коммуникационной инфраструктуры на Луне для основания процветающей лунной экономики является одной из самых приоритетных задач, считают в DARPA.

В сентябре Управление перспективных исследовательских проектов выберет частные компании с лучшими предложениями, которые получат начальное финансирование. Уже в начале следующего года должны быть представлены первые результаты нового исследования, а затем в июне 2024 года будут озвучены окончательные результаты с и в Пентагоне покажут самые перспективные проекты по освоению Луны.

Фокус уже писал о том, что Индия показала первые снимки Луны с места посадки аппарата миссии "Чандраян-3". Напоминаем, он приземлился на Луне 23 августа 2023 года.