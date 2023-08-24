Единственная Голубая Луна 2023 года скоро будет видна в небе: чем особенно это явление

Это будет самое яркое и самое большое полнолуние, которое можно будет наблюдать в конце августа.

Уже через неделю, а именно в ночь на 31 августа, можно будет увидеть очередное полнолуние, которое к тому же будет еще и суперлунием. Вместе с Голубой Луной можно будет наблюдать за появлением визуально рядом с ней очень яркого Сатурна, пишет Space.

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Сразу после захода Солнца уже вечером 30 августа можно начинать наблюдение за появлением в небе Голубой Луны. Это будет самое яркое и самое большое полнолуние в 2023 году, которое к тому еще будет и суперлунием.

Голубая Луна является относительно редким астрономическим явлением и такое полнолуние называют именно так, когда оно является третьим полнолунием в сезоне, где есть четыре таких же события вместо трех.

На самом деле Луна не приобретает голубой оттенок, хотя такое также бывает, но очень редко и связано с отраженным светом, проходящим через атмосферу Земли. Считается, что термин Голубая Луна произошел из известной идиомы в английском языке "Once in a Blue Moon" (если переводить дословно – "Однажды при голубой Луне"). Это выражение используют, когда хотят сказать о событии, которое случается либо очень редко, либо вообще никогда. Учитывая, что такое полнолуние является относительно редким событием, отсюда и название.

Голубая Луна является относительно редким астрономическим явлением и такое полнолуние называют именно так, когда оно является третьим полнолунием в сезоне, где есть четыре таких же события вместо трех Фото: space.com

Появление Голубой Луны в конце августа будет уже вторым полнолунием в этом месяце, первое было 1 августа. Когда Луна во время полнолуния находится на максимально близком расстоянии от Земли, то такое явление называют суперлунием. Во время этого полнолуния Луна покажется примерно на 7% большей и примерно на 15% более яркой. Если ее яркость еще можно увидеть невооруженным глазом, то увеличение размера вы вряд ли заметите.

Вместе с Голубой Луной можно будет наблюдать за появлением в небе очень яркого Сатурна, который визуально будет находится рядом со спутником Земли. Этот газовый гигант будет виден немного выше и правее Луны.

Появление Голубой Луны случается примерно раз в 2-3 года. В прошлый раз ее можно было наблюдать в августе 2021 года, а в следующий раз это явление можно увидеть уже через год.

Фокус уже писал о том, что на Землю прибыли первые фотографии поверхности Луны, присланные индийским аппаратом миссии "Чандраян-3", который совершил мягкую посадку на нашем спутнике 23 августа.

Также Фокус писал о том, что в Пентагоне считают, что уже через 10 лет на Луне можно создать процветающую экономику. Отдел перспективных исследований Министерства обороны США хочет построить на Луне энергетическую и коммуникационную инфраструктуру.