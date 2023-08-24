Чем опасна воды из Фукусимы и можно ли ее пить: ученые рассказали всю правду

24 августа Япония планирует приступить к сливу очищенной воды с АЭС "Фукусима-дайити", исследователи рассказали, есть ли о чем беспокоиться мировому сообществу.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло у побережья японского острова Хонсю в 2011 году. Это привело к смерти более 18 000 человек и аварии на атомной электростанции "Фукусима-дайити". С тех пор прошло 12 лет, реактор был охлажден, а 1,3 миллиона тонн загрязненных сточных вод были очищены, пишет IFLScience.

Ранее на этой неделе Япония заявила о готовности сбрасывать очищенную воду с атомной электростанции в Тихий океан. Первый запуск планируется провести сегодня, 24 августа. Отметим, что эта вода годами хранилась в более чем 1000 резервуарах, однако места для хранения ограничены, а потому теперь необходимо сбросить воду обратно в океан.

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План сброса воды был разработан Токийской электроэнергетической компанией (TEPCO) и одобрен Организацией Объединенных Наций, Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и различными независимыми учеными. Впрочем, далеко не все поддержали его. Например, Китай тут же выразил скептицизм относительно безопасности данного плана — в результате Гонконг ввел контроль над импортом японских морепродуктов из таких регионов, как Токио и Фукусима. Обеспокоенность также выразили представители Гринписа, которые опасаются, что некоторые радиоактивные элементы, все еще остаются в воде. А Южная Корея согласилась с научными и техническими аспектами плана, но не "обязательно поддерживает его"

Чтобы пролить свет на все аспекты плана, ученые рассказали в чем тут дело. Основная проблема заключается в том, что очищенная вода все еще будет содержать вредные изотопы, которые потенциально являются опасными для людей и экосистем.

Однако ученые настаивают, что после фильтрации вода с Фукусимы почти полностью лишилась этих вредных изотопов, за исключением следов трития. Отметим, что тритий — изотоп водорода, его чрезвычайно трудно полностью отделить от воды, однако он разбавлен до такой степени, что его уровни в воде фактически значительно ниже нормативных пределов, установленных ВОЗ.

Ученые отмечают, что тритий считается относительно безвредным для человека, так как его радиоактивность не может проникать через нашу кожу. Более того, японское правительство обязалось следить за сбросом воды и заверяет, что он будет тут же прекращен, если будут обнаружены какие-либо необычно высокие концентрации радиоактивного материала.

Исследователи также отмечают, что процесс фильтрации удалили или разбавил радиоактивные изотопы до такой степени, чтобы из Фукусимы можно было бы считать безопасной для питья. Впрочем, стоит помнить, что это морская вода, а потому вряд ли кому-то придет в голову ее пить. Вас скорее убьет содержание соли, чем остатки загрязнений.

Ранее Фокус писал о том, что Япония начнет сливать радиоактивную воду из Фукусимы на этой неделе.