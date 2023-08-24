Прогулка как лекарство для сердца. Даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта

Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий (AFib).

В ходе исследования проанализированы данные, собранные из когорты, насчитывавшей более 15 000 человек, которые ранее не сталкивались с мерцательной аритмией. Эти участники проходили тестирование на беговой дорожке в период с 2003 по 2012 год. Исследование показало, что повышенная физическая активность коррелировала с уменьшением количества случаев фибрилляции предсердий. Примечательно, что даже базовая ежедневная ходьба показала потенциальные преимущества, пишет Healthline.

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Участники исследования разделили на три разных уровня физической подготовки на основе метаболических эквивалентов (MET), достигнутых во время тестирования на беговой дорожке. Распределение состояло из категории низкой физической подготовки (МЭТ менее 8,57), средней физической подготовки (МЭТ от 8,57 до 10,72) и высокой физической подготовки (МЭТ более 10,72).

Данные показали, что пятилетняя общая вероятность избавления от фибрилляции предсердий составляет 97,1%, 98,4% и 98,4% для групп с низким, средним и высоким уровнем физической подготовленности, соответственно.

Доктор Ших-Сиен Сун, доцент Национального университета Ян Мин Чиао Тунг в Тайбэе, Тайвань, и автор исследования, подробно остановился на многогранных факторах способности к физическим нагрузкам.

Он отметил, что такие факторы, как возраст, имеющиеся состояния здоровья и сердечно-легочная подготовка вместе влияют на физическую работоспособность человека. Специалист добавил, что лица, достигшие МЭТ в диапазоне от 6 до 9 баллов, оказались склонными к развитию фибрилляции предсердий.

Кроме того, поскольку имеющиеся состояния здоровья и уровень физической подготовки модифицированы элементами риска, ученый показал потенциал ежедневных тренировок по ходьбе как меры для снижения риска развития фибрилляции предсердий.

Характеризуясь нерегулярным сердцебиением или аритмией, фибрилляция предсердий может привести к таким осложнениям, как образование тромбов, инсульт и сердечная недостаточность.

Физическая активность может привести к снижению веса, улучшению липидного профиля крови, артериального давления и регуляции уровня глюкозы Фото: pexels.com

Доктор Никхил Уорриер, кардиолог-электрофизиолог и медицинский директор Института сердца и сосудов MemorialCare, подчеркнул, что эти данные включаются в дискуссии с пациентами по корректировке образа жизни для профилактики и лечения предсердных аритмий.

Следует отметить, что существует значительное количество литературных источников, указывающих на противоречивое повышение риска возникновения фибрилляции предсердий среди лиц, занимающихся физическими упражнениями на выносливость.

Доктор Эрнст фон Шварц, кардиолог и профессор медицины в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Медицинском центре Cedars-Sinai, прокомментировал наблюдательный характер данных. Он подтвердил ценность исследования в усилении установленных преимуществ физических упражнений для здоровья сердечно-сосудистой системы, хотя и признал, что данные не являются результатом контролируемого, проспективного случайного исследования.

Связь между физическими упражнениями и нарушениями сердечного ритма многогранна. Физическая активность может привести к снижению веса, улучшению липидного профиля крови, артериального давления и регуляции уровня глюкозы, что в конечном итоге снижает частоту сердечных приступов и сердечной недостаточности.

Поскольку эти факторы являются признанными компонентами риска развития фибрилляции предсердий, потенциальное снижение их частоты с помощью физических упражнений становится многообещающим в уменьшении частоты возникновения фибрилляции предсердий.

Однако следует придерживаться осторожного подхода, особенно для людей с имеющимися сердечными заболеваниями. Перед началом любого нового режима тренировок рекомендуется проконсультироваться с медицинскими работниками или фитнес-профессионалами, особенно тем, кто имеет сложные проблемы со здоровьем.

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