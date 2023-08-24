Климатический оракул. Когда ждать следующую волну тепла, превращающую океан в "горячий суп"

Исследователи разрабатывают системы раннего предупреждения, которые смогут помочь в управлении рыболовством и его сохранении.

Десятилетиями ученые предупреждали о том, что рано или поздно Земля столкнется с климатическим кризисом. В результате в июне волны тепла обрушились на мировой океан: в северо-восточной части Атлантического океана образовался огромный бассейн с горячей водой, жара убивала кораллы в Карибском море, а обитатели северной части Тихого океана столкнулись с рекордной жарой, пишет Science.

Несмотря на то, что рекордные температуры стали неприятным сюрпризом для большинства жителей планеты, они едва ли удивили биологического океанографа Алистера Хобдея. Дело в том, что он предвидел все эти экстремальные явления в океане с помощью своих моделей прогнозирования, которые сам и помог разработать. По словам исследователя все эти экстремальные явления в Мировом океане несколькими месяцами ранее появились в виде оранжевых и красных пятен на его мониторе в Австралийском научно-исследовательском институте Содружества (CSIRO). Отметим, что эти прогнозы не получили широкой огласки, однако были предоставлены руководителям рыбного хозяйства, а также представителям рыбной и аквакультурной отрасли.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Так, как глобальный климат Земли продолжает меняться в сторону нагрева, ученые из разных уголков мира работают над разработкой моделей, которые могли бы предсказать, когда и где произойдут следующие волны тепла. Отметим, что CSIRO является лидером в этой области, по сути, институт одним из первых начал выпускать прогнозы для австралийских вод еще в 2020 году. По словам Хобдея, вероятно, уже через год у климатологов появится 5 или 6 климатических моделей, которые смогут предсказывать наступление волн тепла.

Исследователи надеются, что поскольку климатические модели будут точно настроены, их прогнозы окажутся достаточно надежными, чтобы предупредить общественность за 3 месяца и более до наступления самого явления. В то же время ученый Департамента первичной промышленности и регионального развития, который регулирует рыболовство в штате Западная Австралия, Арни Чандрапаван, считает, что прогнозы температуры океана сегодня все еще остаются недостаточно надежными, а потому их сложно использовать менеджерам и рыбакам.

По словам ученого-климатолога NOAA и руководителя разработки нового прогноза агентства, который делает прогнозы на 12 месяцев вперед, Диллона Амайи, модели прогнозирования температуры океана будут взаимодействовать с уже существующими моделями атмосферы Земли и океана, которые уже используются учеными для прогнозирования таких явлений, как засухи, усиление или исчезновение Эль-Ниньо, циклического потепления и охлаждения воды в тропической части Тихого океана.

По словам Амайи, еще в июне они с коллегами предсказали, что уже к сентябрю половина поверхности океана окажется в зоне сильной жары, а средняя температура поверхности моря будет находиться в пределах 10% от исторических температур. Статистика свидетельствует о том, что уже к началу августа 2023 года волны тепла охватили 48% Мирового океана.

Несмотря на все усилия исследователей, прогнозы температуры поверхности океана по-прежнему остаются "экспериментальными", поскольку не считаются научным сообществом достаточно надежными, чтобы служить основой для принятия политических решений. Тем не менее ученые надеются, что в ближайшем обозримом будущем им все же удастся разработать более надежные модели, с помощью которых можно будет предсказывать когда и какой силы температурные волны обрушатся на океан. А следовательно ученые будут знать, как защитить его обитателей и рыболовную отрасль.

Ранее Фокус писал о том, что ученые вынуждены эвакуировать океан из-за рекордно высоких температур.