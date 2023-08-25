Сохранили, но повредили: фигуры жертв Везувия загрязнены гипсом

Гипсовые фигуры жертв Везувия, как люди, так и животные, рассказывают об их последних мгновениях жизни, выходя за пределы слов или фото. К сожалению, недавнее исследование выявило проблему, связанную с этими слепками.

Исследование, проведенное под руководством археолога Ллоренца Алапонта и его команды из Университета Валенсии, Испания, показывает, что применение гипса для консервации могло помешать точному анализу этих останков, что затруднило окончательное выяснение обстоятельств их гибели, пишет ScienceAlert.

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Алапонт и его коллеги считают, что использование гипса в качестве консолиданта существенно повлияло на элементный состав нескольких исследованных литых костей.

В 1870-х годах ученые создали более 100 слепков, заполнив гипсом пустоты, образованные разложенными телами в кальцинированном вулканическом пепле. В этих слепках были остатки скелетов, которые могли рассказать исследователям историю Помпеи подробнее.

Команда Алапонта применила неинвазивное рентгенофлуоресцентное сканирование для анализа химического состава останков. Этот инновационный метод позволил им выявить кости, которые больше всего пострадали от загрязнения гипсом, и отобрать относительно неизмененные образцы для более детального анализа.

Результаты исследования подтверждают имеющиеся гипотезы, дополненные подсказками, такими как позы тел и расположение окружающих предметов. Эти коллективные доказательства рисуют мрачную картину катастрофического стихийного бедствия, ознаменовавшего падение Помпей, некогда оживленного и крупного мегаполиса.

Слепок полости, оставленной разложенной собакой, погибшей во время извержения Везувия в 79 году н.э. Фото: Claus arrestor/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Хотя гипс действительно изменил химический состав сохранившихся остатков, он одновременно служил консервантом, фиксируя такие острые детали, как положение жертв и даже выражение их лиц или наличие одежды и артефактов.

Алапонт сказал: "Они лежали на земле, пытаясь прикрыться одеждой, и мелкий пепел принимал форму окружающих предметов, в частности тонкого текстиля".

Это позволяет предположить, что погибшие, особенно в районе Порта Нола, стали жертвами асфиксии, вызванной ядовитыми газами и мелким пеплом, которые выбрасывались во время обвала лавового купола вулкана. Несмотря на то, что температура не достигала жгучих температур, вдыхание даже низких концентраций мелкого пепла могло привести к летальному исходу в течение нескольких минут, объясняют исследователи.

Две человеческие жертвы Везувия Фото: Giorgio Sommer/Metropolitan Myseum of Art/CC0 1.0

Это начальное поражение, возможно, было милосердным, учитывая последующие ужасы — натиск обжигающего газа и пепла, уничтожавшего все на своем пути. Чрезвычайный жар, превышающий 250°C, сжег тела в слоях пепла, оставив после себя отпечаток их форм, подобный остаткам в печи после выпекания. Единственными останками, которые сохранились на протяжении веков, были кости, заключенные в этих полостях, в ожидании открытия будущими поколениями.

Алапонт и его команда выделяют специфичность своих выводов, применимых только к исследуемому контексту. Они считают, что будущие анализы слепков из различных участков Помпей также должны учитывать влияние гипса на их результаты.

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