Забытые могилы говорят. Обнаружены останки солдат Конфедерации и золотые монеты 161-летней битвы

Археологические раскопки в Вирджинии обнаружили три могилы, содержащие значительные находки: останки солдат Конфедерации, отрубленные конечности и различные артефакты.

Последние открытия, сделанные во время археологических раскопок на месте битвы в Вирджинии, которая произошла 161 год назад, касаются раскопок могил. В пределах этого места находится Пороховой склад — восьмиугольное сооружение, служившее хранилищем для боеприпасов Конфедерации, пишет Live Science.

В 2021 году эксперты из Колониального фонда Вильямсбурга (CWF), учреждения, занимающегося изучением живой истории, начали исследование этого места. Примечательно, что Пороховой склад, первоначально основанный в 1714 году, а позже отремонтированный в 1880-х годах, не имел никаких предыдущих признаков захоронений.

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Эта священная земля также была свидетелем ужасной битвы при Вильямсбурге 5 мая 1862 года, тщетной попытки армии Союза захватить Ричмонд, тогдашнюю столицу Конфедерации. Исторические записи Американского фонда поля битвы свидетельствуют, что в результате конфликта погибло и ранено около 3800 человек.

Более детальные раскопки позволили обнаружить три отдельных захоронения. Одно из них содержало останки ампутированных ног, в другом — трех солдат Конфедерации, похороненных бок о бок. Третья могила содержала индивидуальное захоронение. Примечательно, что похороненные тела разместили аккуратно, их руки положили на животы.

Тщательная сохранность скелетных остатков сделала возможным проведение всесторонних исследований. Исследователь Джек Гэри отметил важность этого, сказав: "Исключительная сохранность скелетов облегчила всесторонний анализ каждой кости".

Используя передовые методы, такие как 3D-фотограмметрия — подход, предполагающий использование нескольких фотографий для создания детальных трехмерных изображений, эксперты задокументировали останки в их оригинальной среде на месте раскопок.

Зубная щетка с костяной ручкой была одной из личных вещей, похороненных вместе с солдатом Конфедерации Фото: Colonial Williamsburg Foundation

Анализ скелетных останков выявил целый ряд травм, полученных как на поле боя, так и до него. Среди них — пуля Минье, застрявшая в позвоночнике (тип конической пули, широко использовавшийся во время Гражданской войны в США), и мушкетная пуля, застрявшая в тазу. Примечательно, что в одном случае мушкетную пулю окружила костная ткань, что свидетельствует о том, что солдат продолжал сражаться, несмотря на снаряд в теле.

Дальнейшее исследование выявило рядом с плечом мелкий осколок шрапнели, напоминающий по размерам резинку для карандашей. Четвертая группа останков, однако, не имела явных признаков травм, связанных с войной.

Археологические исследования также обнаружили отдельную могилу с тремя отрубленными человеческими ногами. Эти ампутированные конечности, две ниже колена и одна выше, дают пронзительное представление о мрачных последствиях сражений. Примечательно, что одна из ног все еще сохраняла пулю в ступне.

Вместе с останками также нашли артефакты различной природы. Среди них — зубная щетка с костяной ручкой, фарфоровая бутылочка для нюхательного табака, пряжка для брюк и пара золотых монет США стоимостью 1 доллар каждая. Эти предметы, которые часто считаются личными вещами, дают представление о жизни и имуществе солдат, участвовавших в конфликте.

Сейчас останки находятся под опекой Института исторической биологии при Колледже Уильяма и Марии в Вирджинии. Исследователи проводят всесторонний анализ костей с целью получения дополнительной информации, в частности, о росте солдат и приблизительном возрасте на момент их гибели.

После завершения этих исследований археологи обязуются обеспечить достойное перезахоронение всех четырех человек.

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