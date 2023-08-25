Гарантированный успех. Ученые назвали лучшее время для кардио и силовых тренировок

Исследователи рассказали, в какое время дня лучше выполнять те или иные упражнения, чтобы получить от занятий максимальный эффект.

Кардио и силовые тренировки способствуют сбалансированному режиму и помогают поддерживать тело в тонусе. Однако существует ли идеальное время для конкретных упражнений, чтобы сделать их максимально эффективными? Исследователи дали ответ на этот вопрос, пишет Saga Exceptional.

Во-первых, важно понимать, что любое упражнение лучше, чем отсутствие физической нагрузки вообще. Во-вторых, важно помнить, что упражнения будут в разы эффективнее, если они идут в комплексе со здоровым питанием и сбалансированной диетой.

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По словам менеджера по разработке продуктов в сети фитнес-клубов Total Fitness Дина Цвека, если вы планируете провести две тренировки в день, кардио и силовую, важно понимать в какое время каким упражнениям лучше отдать предпочтение. Кроме того важно, чтобы между тренировками был перерыв, так как вашему организму необходимо восполнить силы.

Цвек отмечает, что наиболее эффективным вариантом будет провести сначала кардиотренировку, а затем после перерыва приступить к силовой. Эксперт отмечает, что кардио с меньшим запасом топлива, например, перед завтраком, позволит вашему телу адаптироваться за счет увеличения количества производящих энергию "двигателей" в клетках, также известных как митохондрии. Чем больше митохондрий, тем больше энергии мы производим, что облегчает сердечно-сосудистые упражнения.

Отметим, что одним из преимуществ кардио является то, что эти упражнения улучшают состояние сердца и легких. По словам Цвека, хорошими примерами кардио перед завтраком являются:

пешая прогулка;

плавание;

бег;

поездка на велосипеде.

Кроме того, утренние кардиотренировки повышают эффективность производства энергии из жира. Дело в том, что наше тело использует два основных источника энергии — жир и сахар (глюкоза и гликоген). Каждый из нас хранит больше энергии из жира, чем из гликогена, а потому мы можем использовать его в качестве источника топлива. Фактически это только улучшит нашу выносливость и физическую форму.

В то же время, когда дело доходит до силовых тренировок, нам лучше иметь в запасе какое-то топливо, то есть не быть голодными. Это особенно актуально, если вы пытаетесь сохранить или нарастить мышечную массу. Именно поэтому силовые тренировки имеет смысл планировать на вечер, если утром у вас уже была кардиотренировка.

По словам Цвека, выполнение силовых упражнений во второй половине дня, когда вы восполнили свои запасы энергии, позволит организму получить питательные вещества, необходимые для максимальной интенсивности этой тренировки Простыми словами, нашему телу попросту нужна энергия, чтобы поднимать вес, а также для того, чтобы обеспечить стимул, необходимый мышцам для укрепления и роста.

Эксперты также советуют всегда принимать небольшое количество белка перед тренировкой, так как именно он необходим нашим мышцам для восстановления и роста. Таким образом эксперты советуют выполнять кардиотренировки утром натощак, а к силовым тренировка приступать вечером после питания.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.