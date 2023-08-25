Ни больше, ни меньше: ученые разгадали, почему у человека только по десять пальцев на ногах и руках

Пальцы играют решающую роль в поддержании баланса, устойчивости и мобильности во время ходьбы, бега и выполнения различных видов деятельности.

Потенциальные преимущества увеличения количества пальцев на руках и ногах могут стать значительными. Это помогло бы быстрее набирать текст, возможно, даже позволило бы складывать предметы и тому подобное. Однако возникает вопрос: почему во время эволюции человечество получило именно 10 пальцев на руках и ногах, и есть ли возможность вернуться к предыдущей цифровой системе, пишет IFLScience.

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Ископаемые останки дают ответ на этот вопрос, показывая, что древние тетраподы, существа с четырьмя конечностями, часто имели больше, чем канонические пять пальцев — явление, получившее название полидактилия.

Примером может служить род Acanthostega, существовавший примерно 360 миллионов лет назад и имевший по восемь пальцев на каждой ноге. Однако примерно через 15 миллионов лет после этого окаменелости тетрапод имели преимущественно пять пальцев.

Переход от большего к меньшему количеству пальцев у тетраподов является необычным явлением. Помимо очевидного преимущества, что заключается в том, что исчезает потребность в дополнительной строке в известной считалке, такое сокращение может содержать подсказки в изменениях, которые произошли в более широкой структуре конечностей и в среде, где процветали следующие поколения тетраподов.

Ученые предполагают, что тетраподы позднедевонской эпохи были преимущественно наземными, развив такую структуру костей конечностей, приспособленную к наземному передвижению. В отличие от них, ранние тетраподы, такие как Acanthostega и Ichthyostega, имели костную структуру верхней конечности, напоминающую букву "L", что могло препятствовать их передвижению на суше.

Учитывая их склонность к водной среде обитания, можно предположить, что эти ранние тетраподы не нуждались в чрезвычайно гибких ногах.

Учитывая синхронность уменьшения количества пальцев и структурной трансформации костей конечностей, можно предположить, что меньшее количество пальцев давало преимущества в наземном существовании. Однако это предположение остается теорией из-за недостаточного количества ископаемых доказательств, что мешает палеонтологам прийти к окончательным выводам.

Могло ли человечество, как и тетраподы, восстановить дополнительные конечности эволюционным путем? Эволюционная биология вводит закон Долло, постулат, подобный потерянному смартфону в канализации; он утверждает, что возрождение сложной структуры после ее потери маловероятно.

Реальные случаи, хоть и нечастые, но бросают вызов этому принципу.

В 2017 году ученые встретили ящерицу, которая снова смогла откладывать яйца, что свидетельствует об исключениях из правил. Несмотря на такие ситуации, вероятность реэволюции остается относительно низкой.

Для тех, кто не склонен ждать капризов эволюции, теоретический путь заключается в повторном введении или редактировании генов, участвующих в формировании количества. Однако такой подход имеет потенциальные риски.

Стоит лишь вспомнить поучительную историю о Парке Юрского периода, чтобы показать всю сложность, ведь эти гены влияют на общее развитие организма.

Почему у нас только десять пальцев на ногах

Между тем наличие 10 пальцев на руках и ногах предоставляет широкие возможности — истину, которую не стоит легкомысленно отвергать.

Ранее Фокус писал об окаменелости, которая может переписать историю. Это открытие свидетельствует о том, что между этой древней группой людей и нами существовало едва заметное различие.