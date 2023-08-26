В Древнем Египте женились на своих братьях, сестрах и детях: правда или миф

Считается, что правители Древнего Египта женились на своих родственниках. Ученые прояснили ситуацию с этим популярным утверждением.

В научно-популярной литературе можно встретить утверждение о том, что фараоны и царицы Древнего Египта женились на братьях, сестрах, а иногда даже на своих детях. Например, можно найти информацию о том, что фараон Рамсес II женился на своей дочери, а царица Клеопатра VII вышла замуж за своего брата. Но есть ли в этом хоть доля правды? Об этом пишет Live Science.

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По словам египтолога Марсело Кампаньо, если говорить о том, правда или миф то, что правители Древнего Египта заключали не совсем обычные браки, то на самом деле такое случалось. При этом подобная практика существовала не только среди высшего класса, но и среди простолюдинов. Но эти браки были разные и зависел от времени их заключения, а также от того, кто именно вступал в брак, говорит ученый.

По словам Кампаньо, до сих ведутся дискуссии относительно того, кто именно и когда в Древнем Египте женился на своих братьях, сестрах и иногда даже детях. Считается, что браки между браться и сестрами были распространенной практикой среди многих слоев населения в период между 30 годом до н.э. и 395 годом н.э, когда Римская империя контролировала Древний Египет. Как показывают исторические источники, до этого такие браки хоть и заключались, но намного реже.

Храмы Абу-Симбел посвящены фараону Рамсесу II и его жене Нефертари. Но у Рамсеса II было несколько жен, в том числе и его собственная дочь Фото: Wikipedia

"Фараоны и царицы иногда женились на своих братьях и сестрах и это возможно было связано с их религиозными убеждениями. Также фараоны иногда женились на своих дочерях", — говорит Кампаньо.

Ученый называет самые яркие примеры таких браков:

фараон Сенусрет I (правил Древним Египтом примерно с 1961 по 1917 год до н. э.) был женат на своей сестре;

фараон Аменхотеп I (правил Древним Египтом с 1525 по 1504 гг. до н. э.) также женился на своей сестре;

царица Клеопатра VII (правила Древним Египтом с 51 по 30 гг. до н. э.) вышла замуж за своего брата;

фараон Рамсес II (правил Древним Египтом с 1279 по 1213 гг. до н. э.) женился на одной из своих дочерей.

Фараоны в Древнем Египте часто имели несколько жен и наложниц, а в кровосмесительных браках иногда рождались дети. Некоторые ученые предполагают, что это способствовало возникновению проблем со здоровьем у знаменитого фараона Тутанхамона.

Голова статуи Рамсеса II в Луксорском Храме Фото: Wikipedia

По слова Лейре Олабаррия из Университета Бирмингема, Великобритания, многие правители Древнего Египта, когда женились на братьях или сестрах, подражали двум богам – Осирису и Исиде. Согласно египетской мифологии, эти боги были братом и сестрой, которые также были мужем и женой. Возможно, таким образом фараоны и царицы пытались подчеркнуть свой статус представителей богов на земле.

По словам Олабаррия, после 1500 года до н.э. очень трудно обнаружить свидетельства браков между братьями и сестрами в исторических записях. Это связано с тем, что символ, которым до этого обозначали сестру, стал использоваться для обозначения жены или любовницы.

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, почему браки между братьями и сестрами в Древнем Египте стали встречается чаще после начала правления древних римлян. Некоторые учены к считают, что нас самом деле родители невесты усыновляли будущего мужа своей дочери перед заключением брака. Но он не являлся родственником для своей жены. Считается, что в этом была экономическая выгода. При этом такие браки, как показывают источники, были довольно распространенным явлением у простолюдинов. Другие ученые считают, что браки между братьями и сестрами поощряли родители, чтобы не разделять нажитое имущество и богатство, если таковое имелось.

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