Перевернули эволюцию с ног на голову. На самом деле первые гоминиды появились в Европе

Эти новые данные подтверждают гипотезу о том, что гоминиды происходят из Европы и расселились в Африке.

Недавнее исследование открыло новый вид обезьян, определенный как Anadoluvius turkae, который потенциально может изменить существующий нарратив о нашем эволюционном происхождении. Результаты недавнего исследования указывают на то, что эта окаменелая обезьяна, найденная на древнем участке в Турции, которой 8,7 миллиона лет, предлагает интригующий сценарий: возможность того, что предшественники людей и африканских обезьян претерпели эволюционные трансформации в Европе до их окончательной миграции в Африку — явление, что, как предполагают, произошло между 9 и 7 миллионами лет назад, пишет IFLScience.

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Ключевым элементом этого анализа стал удивительно хорошо сохранившийся частичный череп, найденный в 2015 году. Сохранность позволила исследовательской группе использовать специализированное программное обеспечение, предназначенное для оценки эволюционных связей. Тщательное изучение особенностей окаменелости показало, что гипотетические размеры A. turkae примерно соответствовали бы размерам крепкого самца шимпанзе или самки гориллы.

Отнеся этот образец к категории ранних гоминидов, которая охватывает африканских обезьян, включая шимпанзе, горилл и бонобо, исследователи отметили, что древнейшие известные люди имеют африканское происхождение. Тем не менее исследовательская группа утверждает, что эта недавно найденная окаменелость подтверждает мнение о том, что предки как африканских обезьян, так и людей проживали в Европе до их эмиграции в Африку.

Профессор Дэвид Бегун, сотрудник кафедры антропологии Университета Торонто, отметил: "Наши находки также свидетельствуют о том, что гоминиды не только эволюционировали в Западной и Центральной Европе, но и провели там более 5 миллионов лет, распространившись до Восточного Средиземноморья, прежде чем в конце концов расселиться в Африке, вероятно, как следствие изменения окружающей среды и уменьшения лесов".

Бегун добавил: "Представители этой группы, к которой принадлежит Anadoluvius, пока идентифицированы только в Европе и Анатолии".

По мнению научной группы, Anadoluvius, вероятно, сосуществовал с фауной, аналогичной современным крупным животным, найденным в Африке, причем вся группа попала в Африку в какой-то момент после 8 миллионов лет назад.

Исследователи отмечают, что у них нет костей конечностей, но, судя по его челюстям и зубам, животным, найденным рядом с ним, и геологическим показателям окружающей среды, Anadoluvius, вероятно, жил в относительно открытых условиях, в отличие от лесной среды, где жили человекообразные обезьяны.

Ученые проводят параллели со средой, в которой, как предполагают, обитали ранние люди в Африке, и объясняют, что крепкие челюсти и сильно эмалированные зубы указывают на рацион, что, возможно, состоял из жестких или устойчивых источников пищи наземного происхождения, таких как корни и стебли.

Хотя предположение о том, что предшественник обезьяны мигрировал из Африки в Европу до этой находки, остается правдоподобным, подтвержденных доказательств в пользу этого очень мало.

Эти находки противоречат давнему мнению о том, что африканские обезьяны и люди эволюционировали только в Африке. В то время как останки ранних гоминидов широко находят в Европе и Анатолии, они полностью отсутствуют в Африке, пока там не появился первый гоминид около 7 миллионов лет назад.

"Эти новые данные подтверждают гипотезу о том, что гоминиды появились в Европе и расселились в Африке вместе со многими другими млекопитающими между 9 и 7 миллионами лет назад, хотя и не доказывают ее окончательно, — отметил Бегун. — Для этого нам нужно найти больше окаменелостей из Европы и Африки возрастом от 8 до 7 миллионов лет, чтобы установить окончательную связь между этими двумя группами".

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