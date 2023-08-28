Ключи к древней катастрофе. Пчелы мумифицировались в коконах 3 000 лет назад: что нашли ученые

Пчелы практически не встречаются в ископаемых останках, но несчастливая серия событий три тысячелетия назад сохранила этих несчастных насекомых в их коконах.

Вдоль юго-западного побережья Португалии откопали множество пчел, которые пролежали в своих коконах почти три тысячелетия. Эти несчастные насекомые оказались запертыми и безупречно законсервированными в своей защитной скорлупе, а их существование ограничивалось вечной темнотой, пишет IFLScience.

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Эти пчелы, принадлежащие к таксономическому роду Eucera, случайно нашли в 2019 году. Их происхождение восходит к эпохе правления египетских фараонов, предшествовавшей основанию Рима на несколько веков. Этот временной контекст помещает насекомых в период португальского бронзового века. Примечательно, что, несмотря на свой возраст, пчелы сохранились на удивление хорошо.

Исследователь Карлос Нето де Карвальо отметил: "Степень сохранности этих пчел настолько исключительна, что мы смогли идентифицировать не только анатомические детали, которые определяют вид пчелы, но и ее пол и даже запас моноцветковой пыльцы, из которой строили кокон".

Окаменелости насекомых редко могут похвастаться такой сохранностью, что делает это открытие еще более важным. Особенно это касается пчел, поскольку их хитиновые экзоскелеты обычно быстро разлагаются после смерти. Итак, хотя их ульи время от времени попадают в окаменелости, сами пчелы почти полностью отсутствуют.

Спинка окаменевшей пчелы Фото: Andrea Baucon

Используя возможности рентгеновской микрокомпьютерной томографии, команда исследователей углубилась в коконы, не причиняя им вреда, тем самым разгадав сложную структуру внутри, которая потенциально объясняет их непроницаемое состояние для гниения.

Внутри каждого кокона водостойкая органическая полимерная нить — творение пчелиной матки — выстилает внутреннюю поверхность, защищая его от воздействия окружающей среды и, соответственно, от разложения.

Eucera охватывает более ста видов пчел. Пчелиные матки строят подземные гнезда, где они откладывают яйца и обеспечивают свое потомство пыльцой и нектаром для его жизнедеятельности. Взрослые пчелы выходят из своих коконов на несколько недель, если только не вмешаются обстоятельства, которые заточают их в своих коконах, обрекая на вечность.

Относительно катастрофического события, которое привело к такой губительной судьбе, исследователи остаются неуверенными, хотя предполагают, что определенную роль могли сыграть климатические изменения.

Рентгеновская микрокомпьютерная томография изображения самца пчелы Eucera (брюшная часть) внутри закрытого кокона Фото: Federico Bernardini/ICTP

Нето де Карвальо отметил: "Резкое снижение ночной температуры в конце зимы или длительное затопление местности уже вне сезона дождей могло привести к гибели от холода или асфиксии и мумификации сотен этих маленьких пчел".

Какой бы ни была причина, она ознаменовала "несчастливую ночь для сотен взрослых пчел, которые были готовы покинуть свои коконы", как выразился Нето де Карвальо.

В условиях все более изменчивого климата понимание причин массовой гибели пчел, подобных этой, имеет огромное значение для сохранения современных пчелиных популяций.

Нето де Карвальо добавил: "Мы ожидаем, что это открытие принесет нам больше информации о том, как эти животные стали устойчивыми к изменению климата... Мумии пчел Eucera можно считать посланием надежды в мире климатического хаоса, в котором мы живем сейчас".

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