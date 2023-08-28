Умереть за 30 секунд. Доктор Смерть планирует использовать свои капсулы-самоубийцы уже в этом году

Спорный сторонник эвтаназии разработал специальные капсулы, которые помогут людям совершить самоубийство, их планируют ввести в эксплуатацию уже в нынешнем году.

Австрийский доктор, спорный сторонник эвтаназии Филип Ничке разработал капсулы Sarco Pods, распечатанные на 3D-принтере, которые, как предполагается, помогут людям совершить самоубийство. Несмотря на то, что изобретатель утверждает, что его устройство даст людям возможность покончить с собой "мирным" путем, однако группы защиты жизни предупреждают, что данное изобретение является весьма спорным и фактически "приукрашивают самоубийство", пишет Daily Mail.

Это может показаться сюжетом нового голливудского научно-фантастического фильма, однако исследователи опасаются, что "капсулы-гробы" более противоречивы, чем может показаться изначально. Отметим, что Филип Ничке хорошо известен как "проповедник эвтаназии", а потому его уже прозвали "Доктор Смерть". Теперь изобретатель заявил, что его капсулы-самоубийцы могут быть использованы уже в этом году, якобы уже есть ряд желающих первыми использовать на себе эти устройства.

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По словам доктора Ничке, стоимость капсул варьируется от 4 000 до 8 000 долларов и уже находятся на заключительной стадии подготовки к использованию в Швейцарии. Напомним, что помощь в самоубийстве легализована в стране с 1942 года. В данный момент юристы решают последние вопросы, связанные с разрешением на использование в Швейцарии.

Доктор Филип Ничке Фото: Getty Images

Изобретатели отмечают, что устройства представляют собой специальные капсулы, напечатанные на 3D-принтере, которыми пользователи управляют изнутри. Они получили название Sarco как аббревиатура от саркофага и работают за счет снижения уровня кислорода.

Предполагается, что человек помещается в капсулу, затем ему необходимо устно ответить на три вопроса:

Кто вы? Где вы? Знаете ли вы, что произойдет, если вы нажмете кнопку?

После того, как он отвечает на эти вопросы, программное обеспечение активирует питание, и человек сможет нажать кнопку. Если кнопка будет нажата, человек умрет очень быстро — доктор Ничке утверждает, что изначально уровень кислорода в капсуле составляет 21%, после нажатия кнопки потребуется всего 30 секунд, чтобы он снизился до менее 1%.

Отметим, что капсулы были разработаны некоммерческой фирмой Exit International, возглавляемую доктором Ничке, которая выступает за легализацию добровольной эвтаназии и помощи в самоубийстве. Сегодня единственная страна, где это возможно официально — Швейцария.

Желающим потребуется сделать взнос в размере 100 долларов Фото: PR IMAGE

Ничке отмечает, что данные капсулы-самоубийцв представляют собой альтернативу тому способу, который используется в Швейцарии сегодня — проглатывание таблетки. По мнению изобретателя, данный метод, увы, имеет свои недостатки — чтобы проглотить таблетку, человек должен быть в состоянии это сделать, кроме того, существует вероятность рвоты или наличие состояния, препятствующего всасыванию.

Чтобы воспользоваться капсулой смерти, человек должен быть членом Exit International — регистрация обойдется в 100 долларов, однако предполагается, что это единственные расходы, которые потребуются. В то же время в швейцарском законодательстве четко прописано, что совершить самоубийство может лишь человек, обладающий умственными способностями для этого.

Ничке отмечает, что они планируют использовать традиционный подход: изначально швейцарский психиатр должен поговорить с человеком и оценить его умственные способности, только после этого человек сможет использовать устройство.

Изобретатель также заявил, что работает над созданием имплантатов, прерывающего жизнь людей с деменцией. Впрочем, пока та разработка находится лишь на стадии концепции, никаких прототипов не существует. Ничке считает, что человек с ранней стадией болезни Альцгеймера теоретически способен принять решение на установку имплантата, если захочет покончить с собой, когда болезнь станет слишком тяжелой. Предполагается, что пользователям придется регулярно нажимать кнопку, возможно один раз в день, чтобы предотвратить введение смертельного яда. Если болезнь прогрессирует до такой степени, что человек не сможет нажать кнопку, устройство прекратит его жизнь.

Планы доктора ввести капсулы в эксплуатацию уже в этом году вызвали бурю негодования со стороны некоторых организаций, выступающих против эвтаназии, в том числе CARE. По словам директора по связям с общественностью CARE Джеймса Милдреда, многие считают, что устройство Ничке "упрощает и даже преувеличивает самоубийство". Представители компании считают, что необходимо использовать этические способы помочь людям, которые не включают в себя убийство.

Кроме того, некоторые организации сомневаются, что капсулы смерти в действительности могут предоставить быстрый и безболезненный способ умереть.

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