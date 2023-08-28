Разрушители мифов. Помогает ли вода сжигать калории и худеть: что рассказали ученые

Некоторые утверждают, что большое количество жидкости способно помочь сбросить лишний вес, исследователи рассказали, так ли это на самом деле.

Часто утверждается, что ежедневное потребление большого количества воды может помочь в снижении веса. Причем некоторые рекомендации предполагают ежедневное потребление не менее 4,5 литров воды. При этом утверждается, что она способна снизить количество потребляемых калорий, а также снижает аппетит, что приводит к потере веса, пишет Science Alert.

Несмотря на то, что большинству из нас хотелось бы похудеть столь легко, исследователи предупреждают, все не так просто, как может показаться на первый взгляд — ученые опровергли несколько распространенных мифов.

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Вода помогает снижать калории

Небольшое исследование, в котором приняли участие всего 14 молодых людей показало, что употребление 500 мл воды увеличивает расход энергии в состоянии покоя, то есть количество калорий, сжигаемое нашим организмом перед тренировкой, приблизительно на 24%.

Несмотря на то, что эти результаты весьма обнадеживают, ученые также обнаружили, что этот эффект длится всего 60 минут. Более того, это, увы, не приведет к существенным результатам. Например, среднестатистическому человеку весом 70 кг потребуется около 20 дополнительных калорий на каждые 500 мл воды.

В другом небольшом исследовании приняли участие 8 молодых людей. Результаты показали увеличение расхода энергии лишь тогда, когда вода была ледяной, а увеличение было весьма скромным — всего 4%. Авторы исследования предположили, что это может быть связано с тем, что организму требуется больше энергии, чтобы нагреть воду до температуры тела, или потому, что потребуется больше энергии для фильтрации увеличенного объема жидкости через почки. И снова же исследование показало, что этот эффект продлился не более часа.

Фактически вода действительно снижает калории, однако это настолько незначительно, что едва ли способно помочь похудеть. Отметим, что все вышеописанные исследования были проведены с участием молодых здоровых взрослых, потребуются дополнительные исследования, чтобы проверить, наблюдается ли этот эффект у других.

Вода во время еды снижает аппетит

Фактически, если ваш желудок хотя бы наполовину полон воды, в нем остается меньше места для пищи, а потому в конечном итоге вы действительно едите меньше. Ряд исследований подтверждает это утверждение, однако для людей, которые пытаются избавиться от пары лишних килограммов, все не так просто.

Одно исследование показало, что люди среднего и старшего возраста потеряли 2 кг за 12 недель, в которые пили воду перед едой, в сравнении с теми, кто не употреблял воду во время трапезы. В то же время более молодые участники в возрасте 21-35 лет не потеряли вес, независимо от того, пили они воду во время еды или нет.

Таким образом ученые пришли к выводу, что вода в действительности может притуплять аппетит, это, вероятно, не приведет к долгосрочному снижению веса. Вероятнее всего, некоторые изменения веса будут связаны с осознанным изменением вашего рациона.

Просто воды недостаточно

По словам руководителя отдела доказательной медицины и питания Астонской медицинской школы в Астонском университете, Дуэйна Меллора, существует веская причина, почему сама по себе вода не является эффективной для регулирования аппетита. Если бы это было так, доисторические люди могли бы умереть от голода.

Желудок играет важную роль в том, чувствуем ли мы себя сытыми — когда в него попадает пища, она запускает рецепторы растяжения, приводящие к выбросу гормонов, которые сообщают нам, когда мы сыты. В то же время вода является жидкостью, а потому она достаточно быстро опорожняется из нашего желудка, то есть фактически не наполняет его.

Меллор отмечает, если ваша цель — похудеть, потребление большого количества воды, вероятно, не станет лучшим решением. В то же время некоторые исследования показывают, что когда вода смешивается с другими веществами, например, клетчаткой, супами и овощными соусами, это замедляет ее выведение из желудка, то есть фактически мы дольше чувствуем себя сытыми.

Исследователи отмечают, что сама по себе вода не может нам помочь сбросить лишний вес. Однако она может способствовать этому процессу, так как является самым полезным напитком из всех, что мы можем выбрать. Замена высококалорийных напитков, таких как газированные напитки и алкоголь, на воду может быть простым способом снизить ежедневное потребление калорий, что может помочь в потере веса.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.