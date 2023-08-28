Один из самых древних водных каналов в истории обнаружили в Турции: ему почти 9 тысяч лет

Курган Ешилова считается самым древнейшим известным доисторическим поселением человека в регионе Измира и сегодня дает бесценное представление о далеком прошлом.

В анналах древности из-под исторических слоев вынырнула удивительная реликвия — древний водопровод, которому уже более 8 200 лет. Эту находку обнаружили во время археологических раскопок на кургане Ешилова, расположенном в районе Борнова в Измире, Турция, пишет Arkeonews.

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Исследования этого кургана, продолжающиеся до сих пор, принесли сокровищницу артефактов эпохи неолита, которые проливают свет на жизнь первых жителей, некогда процветавших вдоль побережья Эгейского моря.

Заметный отход от пространственного обустройства, наблюдаемый на современных памятниках, таких как Каталхоюк в центральной Анатолии, заключается в том, что жители Ешилова жили в отдельных жилищах, каждое из которых имело собственную автономную систему крыш. Это необычное расхождение в архитектурной планировке позволяет заглянуть в своеобразные дизайнерские предпочтения этих древних поселенцев.

Ключевым археологическим открытием стало недавнее обнаружение 8200-летнего водотока, символизирующего инновации, характерные для первых городских жителей. Свидетельством их изобретательности является то, что жители этого зарождающегося города гениально манипулировали естественным потоком воды, направляя его в сердце своего поселения.

Один из древнейших водных каналов в истории, датируемый 8 200 годами Фото: DHA

Во главе этих открытий стоит доцент Зафер Дерин, который руководит раскопками с момента их начала в 2005 году. Он объясняет: "В Ешилове, колыбели первой деревни Измира, наше нынешнее исследование вращается вокруг разгадки хитросплетений их урбанистического дизайна".

Раскопки обнаружили невероятный канал, простирающийся на 6,5 метров в ширину и пересекающий ядро поселения. Это чудо архитектуры с тщательно выложенными каменными бордюрами и высокими земляными насыпями выдержало более восьми тысячелетий, став свидетелем жизни многих поколений, живших в прошлом.

Хотя канал со временем заилился, его наследие сохранилось, о чем свидетельствуют дальнейшие попытки римской эпохи перенаправить воду через него. По предварительным измерениям, общая его длина составляет 220 метров, хотя из-за нагромождения плотного гравия пока открыт лишь его фрагмент.

Дерин отмечает глубокое значение градостроительной смекалки поселенцев. "Первопроходцы этого города использовали доступность воды, создав свою среду с виртуозной точностью. Их градостроительный план вполне может стать новаторской парадигмой в анатолийской истории, что свидетельствует об их чрезвычайной способности к адаптации", — считает он.

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