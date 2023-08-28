Ароматный эмиссар. Учение рассказали, почему для древних греков лаванда стала настоящим сокровищем

Лаванда — вечнозеленое растение, которое завоевало признание людей благодаря своим свойствам. Само слово происходит от латинского "lavare", что означает "мыть, чистить". В древнем мире ее ценили за неповторимый аромат, красоту и огромную пользу.

Лаванда, одна из самых популярных трав в мире, высоко ценится еще с древнегреческих времен. Более того, именно древние греки первыми среди европейцев начали изучать, культивировать и ценить это растение, пишет GreekReporter.

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Первые известные упоминания об этом растении насчитывают более 2 500 лет. В Древнем Египте лаванду использовали в бальзамировании и косметике. Это подтвердилось, когда археологи открыли гробницу Тутанхамона в 1922 году и обнаружили баночки с мазями, содержащими элементы, напоминающие лаванду.

Очевидно, это растение привлекло внимание королевских семей, которые использовали его в косметических процедурах, массажных маслах и лекарствах. Кроме того, состоятельные мужчины также наносили эту мазь на голову, чтобы наполнить свое тело ароматом.

Считается, что лаванда впервые появилась на греческих островах, а затем ее завезли во Францию около 600 года до нашей эры. К 17 веку она распространилась в других странах, включая Англию и Соединенные Штаты.

Древние греки высоко ценили многочисленные свойства лаванды и использовали ее как ароматическое, лекарственное и парфюмерное вещество. В 3 веке до нашей эры греческий философ Теофраст описал ее целебные свойства в своей книге "О запахах".

Интересно, что греческий философ Диоген предпочитал наносить лаванду на ноги, а не на голову, говоря: "Когда наносишь благовония на голову, они взлетают в воздух, но если я наношу их на ноги, аромат окутывает все мое тело и поднимается к носу".

Анакреонт, выдающийся греческий лирик, рекомендовал наносить лавандовую мазь на грудь.

На протяжении веков лаванду использовали в мыле и косметике благодаря ее свежему аромату и антисептическим свойствам. Травники также использовали это растение как лекарственное средство.

В Древней Греции ее считали средством от бессонницы и боли в спине. Даже Диоскорид, известный врач и один из отцов ботаники, утверждал, что употребление лаванды помогает при расстройствах пищеварения, болях в горле и головных болях.

Гиппократ, отец медицины, также высоко оценивал свойства лаванды, пишут, что она "согревает мозг, уставший годами". Он отмечал, что употребление этого растения в пищу очень целебно в случае заболеваний печени и селезенки. Кроме того, Гиппократ считал, что окуривание лавандой способно уничтожить не только тяжелый запах, но и злого духа.

Сегодня это растение ассоциируется с французским Провансом, но в Греции также есть множество цветущих лавандовых полей. Они расположены на материковой части страны вдали от популярных туристических маршрутов.

Греция. Салоники. Лаванда

В период цветения, который приходится на летние месяцы, особенно на июнь, ароматы лавандовых полей можно почувствовать за много метров. Ароматы освежают тяжелый жаркий воздух в жаркие греческие летние месяцы, даря передышку от солнца.

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