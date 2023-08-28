География могла быть другой: средневековий картограф вошел в историю из-за неправильной карты (фото)

История картографии могла бы сложиться совсем иначе, если бы вместо арабской сохранилась латинская версия карты мира авторства арабского ученого Мухаммада аль-Идриси.

В 12 веке арабский географ Мухаммад аль-Идриси объединил географические знания греков, арабов и викингов. При этом он создал одну из самых подробных и точных карт мира того времени. Но карта, благодаря которой его запомнили, представляет собой миниатюрную версию его огромной карты мира, пишет Big Think.

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Карту мира, которую создал арабский ученый Мухаммад аль-Идриси в 12 веке часто приводят в качестве яркого примера средневекового картографического мастерства. Конечно, сейчас эта карта выглядит, как рисунок ребенка, которая имеет много недостатков. Но самое главное, что эта карта является лишь миниатюрной версией более обширной карты мира, созданной ученым. И она намного более подробная.

Самый главный научный труд аль-Идриси – это большой атлас мира под названием "Книга Рожера". Эта работа была создана по инициативе короля Сицилийского королевства Рожера II и представлена в 1154 году. На создание этой карты мира у ученого ушло целых 15 лет.

Реконструкция миниатюрной версии карты аль-Идриси с севером наверху Фото: Big Think

Во время составления карты аль-Идриси и сам путешествовал по миру, а также собирал истории других путешественников того времени. Ученый сверял полученные данные с записями древнегреческих, арабских ученых, а также с данными, которые поступили от викингов. Стоит сказать, что на этой карте юг размещен внизу и таким образом мусульмане того времени часто изображали мир, чтобы те, кто живет в Европе могли точно знать, где Мекка – священный город мусульман.

Этот атлас известен на арабском языке как "Нузхат ал-муштак фи ихтирак ал-афак" или "Отрада страстно желающего пересечь мир", но на латыни он известен как "Книга Рожера" или "Tabula Rogeriana". Это была наиболее точная карта мира в 12 веке.

Современная реконструкция полной карты мира аль-Идриси с севером наверху Фото: Wikipedia

Атлас аль-Идриси состоял из 70 карт, охватывающих весь известный тогда мир, по десять для каждой из семи климатических зон Земли. К каждой карте прилагалось описание местности, культуры, политики и экономики этого региона. Но, чем дальше находится регион от Сицилии, тем меньше информации о нем.

Король Рожер II умер через несколько лет после составления новой карты мира. Оригинальная латинская версия атласа были уничтожены в 1160 году во время хаоса, который возник в период борьбы за власть в Сицилийском королевстве.

Аль-Идриси сбежал в Северную Африку с версией карты на арабском языке, хотя латинская версия оставалась важной в исламском мире из-за ее точности. Но в Европе влияние знаний аль-Идриси было весьма ограниченным. Если бы оригинальная латинская версия "Книги Рожера" сохранилась, то история картографии и исследований Европы могла бы сложиться иначе.

Памятник аль-Идриси в городе Сеута, который находится в Африке и принадлежит Испании. Здесь в 1100 году родился арабский ученый Фото: Wikipedia

Новый перевод атласа арабского ученого сделали лишь в 1619 году. Только в 19 веке европейские ученые поняли, что аль-Идриси создал одну из самых подробных и точных карт мира в Средние века. Некоторые ученые называют аль-Идриси "отцом географии", хотя он просто собрал имеющиеся знания воедино.

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