Миссия "Чандраян-3": впервые измерена температура рядом с Южным полюсом Луны (фото)

Индийские ученые впервые предоставили данные о том, какая температура поверхности в том регионе Луны, где еще не бывал ни один космический аппарат.

На прошлой неделе Индия вошла в историю космических исследований после приземления двух ее аппаратов недалеко от Южного полюса Луны, где еще ни один земной аппарат не оставлял свои следы на лунной поверхности. Но это был лишь первый шаг к новым научным открытиям. Индийское космическое агентство ISRO сообщило о том, что посадочный модуль "Викрам" из миссии "Чандраян-3" впервые измерил температуру поверхности Луны в районе ее южного полярного региона. А луноход "Прагьян" прислал новые изображения поверхности Луны, пишет Space.

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Луноход "Прагьян" успешно начал свою научную деятельность на Луне, после того как отделился от посадочного модуля "Викрам" в конце прошлой недели. С помощью своих камер он теперь делает потрясающие снимки лунной поверхности. В то же время прибор ChaSTE, размещенный на борту посадочного модуля "Викрам" смог впервые измерить температуру поверхности Луны в районе южного полюса. Этот прибор создан для того, чтобы измерить температуру как неглубоко под поверхностью данного региона Луны, так и на поверхности. Прибор может проводить измерения на глубине до 10 см.

Индийский луноход сделал снимок следов, оставленных на Луне Фото: ISRO

Ученые из ISRO опубликовали график изменения температуры на лунной поверхности и в верхнем подповерхностном слое. По словам индийских ученых, это первый температурный профиль для южного полярного региона. Как видно на графике температура повышается от -10 градусов Цельсия до +50 градусов до места нахождения посадочного модуля, а затем на самой поверхности она становится еще выше и доходит до +60 градусов Цельсия. Подробные наблюдения за температурой лунной поверхности еще продолжаются.

Ученые из ISRO опубликовали график изменения температуры на лунной поверхности и в верхнем подповерхностном слое Фото: ISRO

Что касается лунохода "Прагьян", который первым среди земных аппаратов отправился в путешествие по южному полярному региону Луны, то он прислал фотографию своих следов, оставленных на лунном реголите, а также наткнулся на опасный кратер.

По словам ученых, на территории данного региона Луны находится большое количество таких кратеров, поэтому осуществить точное и мягкое приземление здесь очень сложно. Еще сложнее перемещаться по данной поверхности. Луноход обнаружил кратер всего в примерно 3 метрах от места посадки, и ширина этого кратера составляет 4 метра. Ученые послали сигнал луноходу, чтобы он выбрал более безопасный путь во время своего путешествия по Луне.

Индийский луноход наткнулся на опасный кратер диаметром 4 метра Фото: ISRO

Оба индийских аппарата миссии "Чандраян-3" будут работать на Луне еще меньше двух земных недель. Это связан ос тем, что по окончании дня на Луне, наступить холодная лунная ночь. Аппараты не имеют тепловой защиты от низких температур, а также ночью не смогут заряжать свои батареи из-за никого количества солнечного света.

Подробнее о лунной миссии "Чандраян-3" Фокус уже писал, а с помощью видео, размещенного ниже, вы можете увидеть, как индийский луноход впервые проехался по поверхности Луны.

Сейчас на Луне находятся всего два лунохода. И второй из этих двух работает здесь уже 4 года, но был создан в Китае. Фокус уже писал от ом, что эксперты рассказали насколько высока вероятность того, что два лунохода, индийский и китайский, встретятся на спутнике Земли.