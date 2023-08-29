Метровая змея посрамила питонов: она глотает яйца в 3-4 раза больше, чем могут ее сородичи (фото)

Исследователи говорят, что яйцеед Ганса является настоящим рекордсменом, если взять во внимание его размер.

Известные во всем мире бирманские питоны или темные тигровые питоны снискали себе славу за свою способность проглатывать свиней целиком. Но следует отметить, что данные змеи сами по себе огромны. Поэтому когда дело доходит до соотношения размеров змеи и ее жертвы, то ничто не сравнится с яйцеедом Ганса, названного в честь герпетолога Карла Ганса, пишет New Atlas.

Яйцеед Ганса (Dasypeltis gansi) родом из Западной Африки, и как можно догадаться, его рацион полностью состоит из яиц птиц. Эта змея абсолютно безвредна для человека, так как она неядовитая и достигает в длину всего 0,9-1,2 метров.

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Несмотря на свой совсем невнушительный размер, согласно недавнему исследованию Университета Цинциннати под руководством профессора Брюса Джейна, яйцеед является настоящим рекордсменом. Исследование показало, что эта змея способна проглатывать самую крупную добычу в сравнении с размером своего тела.

Яйцеед - настоящий рекордсмен. Фото: Andrew Higley/UC Marketing + Brand

Хотя змея тоньше своих собратьев, которые любят лакомиться яйцам птиц, яйцеед Ганса способен на невероятное: проглотить яйцо в 3-4 раза больше, чем может любой другой его сородич. Змея способна на такое благодаря своей эластичной коже, которая находится между левой и правой нижними челюстями. Также у нее почти беззубый мягкий рот, который позволяет удерживать гладкую яичную скорлупу.

Яйцеед проглотить яйцо в 3-4 раза больше, чем может любой другой его сородич. Фото: Andrew Higley/UC Marketing + Brand

После того, как змея проглатывает яйцо целиком, она искривляет свой позвоночник, чтобы расколоть скорлупу и переварить содержимое. Сломанная и сплющенная скорлупа впоследствии отрыгивается змеей.

Змея отрыгивает скорлупу. Фото: Andrew Higley/UC Marketing + Brand

Ученые полагают, что такую поразительную способность яйцееды Ганса развили в ответ на то, что яйца содержат меньше калорий, чем такая добыча, как крысы или птицы. В результате, чтобы получиться необходимое количество энергии, змее необходимо заглатывать более крупные яйца.

"Это очень впечатляющее зрелище, если взять во внимание его масштабы. Люди склонны сосредотачиваться на больших змеях, которые могут заглотить большую добычу, но если сделать поправку на размер, то эти крохотные ребята оказались страшнее питонов", — говорит автор исследования.

Напомним, ученые считают, что гремучие змеи на самом деле милые и любят обниматься. Авторы нового исследования из Университета Лома-Линда в Калифорнии (США) пришли к выводу, что репутация гремучих змей на много опережает их самих.