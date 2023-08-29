Обнаружена новая угроза для астронавтов: сама невесомость опасна

Ученые считают, что иммунная система астронавтов может пострадать из-за влияния микрогравитации.

Скоро наступить новая эра в освоении космоса, ведь первые астронавты в ближайшем будущем вернутся на Луну, а после этого запланированы пилотируемые полеты на Марс. Поэтому ученые продолжают изучение того, как космическая среда может повлиять на здоровье астронавтов. В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые изучали как невесомость может повлиять на Т-клетки. Это разновидность лейкоцитов, которые называются лимфоцитами, и они играют важную роль в борьбе с болезнями. Ученые считают, что иммунная система астронавтов может пострадать из-за влияния микрогравитации, пишет Space.

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Новое исследование проводилось не в космосе, а на Земле и в нем принимали участие 8 здоровых людей. Для эксперимента ученые создали водяную кровать, которая заставляет тело думать, что оно находится в невесомости. Исследователи проводили анализы крови участников через разные промежутки времени во время трехнедельного исследования. А также подобный анализ был проведен через неделю после окончания эксперимента.

Ученые выяснили, что Т-клетки с точки зрения экспрессии генов или просто того, какие гены были активными, а какие неактивными. Самые сильные изменения в клетках произошли через 2 недели после начала эксперимента.

Как показало исследование, клетки изменились таким образом, что они стали похожи на те, которые еще никогда не сталкивались с вирусами и инфекциями. Такое поведение клеток может иметь очень негативные последствия для иммунной системы человека. То есть клетки становились менее способными осуществлять борьбу с болезнями.

Ученые считают, что иммунная система астронавтов может пострадать из-за влияния микрогравитации Фото: NASA

В то же время, как оказалось, через 21 день клетки адаптировались к невесомости и вернулись к своему почти полностью первоначальному состоянию. Тем не менее, у некоторых участников через неделю после окончания исследования, были обнаружены снова те же изменения, которые были вызваны невесомостью.

По словам ученых, изменения в Т-клетках делают иммунную систему астронавтов менее способной противостоять болезням и эти изменения могут оставаться даже после возвращения на Землю.

Ученые считают, что в преддверии длительных космических миссий нужно выяснить, как противодействовать негативным изменениям в иммунной системе астронавтов. Поэтому подобные исследования будут продолжены.

Напоминаем, что NASA уже в конце 2025 года собирается отправить пилотируемую миссию на Луну, а уже к концу 2030-х годов отправить такую же миссию на Марс.

Фокус уже писал о том, что индийский аппарат из миссии "Чандраян-3" смог впервые получить доныне о температуре на поверхности Луны в районе ее Южного полюса. Индийские ученые впервые предоставили данные о том, какая температура поверхности в том регионе Луны, где еще не бывал ни один космический аппарат.

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