Исследование ставит под сомнение теорию "цветочных захоронений" неандертальцев: что нашли ученые

Похороненный в позе эмбриона и окутанный пыльцой цветов, Шанидар IV, скелет неандертальца, найденный в 1960 году, вызвал глубокую дискуссию о нашем доисторическом родстве.

Вопреки распространенному представлению о неандертальцах как о примитивных людях, феномен, названный Шанидарским цветочным захоронением, открыл альтернативный образ неандертальцев как существ, отличавшихся эмпатией, демонстрируя готовность преодолевать горную местность в поисках ботанических украшений для своих усопших. Последние данные свидетельствуют о пересмотре этой интерпретации, хотя остается утверждение, что неандертальцы придерживались значительных погребальных обычаев, пишет the Guardian.

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Род неандертальцев исчез примерно 45 000 лет назад, и до наших дней дошли лишь скудные остатки их существования. Однако во второй половине 1950-х — начале 1960-х годов археолог Ральф Солецкий наткнулся на останки десяти неандертальцев — мужчин, женщин и детей — в пещере Шанидар, расположенной в горах Загрос в Иракском Курдистане.

Рядом с одним мужским экземпляром, известным как Шанидар IV, обнаружили скопления состаренной пыльцы. Считалось, что они являются остатками цветочных пыльников, полученных из срезанных цветков, что подтвердило предположение Солецкого о цветочном захоронении.

Профессор Крис Хант из Ливерпульского университета Джона Мура отметил: "Хотя впоследствии эти доказательства считали сомнительными, невероятный эффект этого рассказа остался в большинстве археологических учебных дисциплин".

Однако современные раскопки вблизи места, где Солецкий впервые нашел находку, побуждают к переоценке этой гипотезы. Хант и его коллеги обнаружили еще два трупа неандертальцев, один из которых, обозначенный как Шанидар Z, лежит рядом с местом находки Шанидар IV и чуть ниже него.

Более того, другие фрагменты костей и зубы найдены примерно на расстоянии 15 см под этими останками. Триада тел, похоже, похоронена в траншееподобной структуре, из которой время от времени вытекала вода, рядом с массивным скальным образованием. Иерархическая стратификация останков указывает на поэтапное размещение, которое могло происходить в течение многих десятилетий или даже столетий.

Хант объяснил: "Очевидно, что это повторяющаяся тема: неандертальцы по меньшей мере трижды посещали осадочные породы, прилегающие к этой траншее, последовательно размещая в ней тела. Хотя археологические выводы относительно традиции являются сложными, повторяющееся расположение свидетельствует о ритуализированной практике захоронения умерших, которая проводилась с заметной тщательностью, о чем свидетельствует полный скелет".

Пещера Шанидар Фото: Википедия

Пересмотрев первоначальную идентификацию пыльцы, исследователи обнаружили множество типов цветов, причем не все эти растения цвели одновременно — так, ставя под сомнение гипотезу о похоронных цветах. Вместо этого исследовательская группа постулирует, что наиболее вероятным источником скопления пыльцы были гнездившиеся пчелы, и эта гипотеза подкрепляется обнаружением артефактов, непосредственно связанных с этими насекомыми.

Тем не менее исследовательская группа обнаружила фрагменты древесных пород, окутывавшие останки, с сопутствующими скоплениями пыльцы деревьев. Хант размышлял: "Как бы ни было грустно разбирать историю о захоронении с цветами, она пропитана очарованием, она манит альтернативной загадкой, не менее удивительной по своей сути".

Исследователи добавляют, что даже если эти растения не служили погребальными приношениями или памятью в современном понимании, их потенциальное включение имело бы глубокое поведенческое значение. Случаи, когда объекты или материалы намеренно размещаются вместе с останками неандертальцев, чрезвычайно редки.

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