Миссия на Луну еще не закончилась, а Индия уже летит к Солнцу: подробности (фото)

Индия запускает свой первый космический аппарат для изучения нашей звезды под названием Aditya-L1.

Впервые в истории Индии космический аппарат для изучения Солнца должен полететь в космос уже 2 сентября. Это событие произойдет на фоне продолжающейся лунной индийской миссии "Чандраян-3", пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки

Индия уже достигла колоссального успеха в исследовании космоса благодаря первой в истории посадки космических аппаратов на почти неизученной поверхности южного полярного региона нашего спутника. Как уже писал Фокус, посадочный модуль миссии "Чандраян-3" уже прислал на Землю очень важные данные. Впервые ученые получили значения температуры поверхности Луны и близких к поверхности слоев в регионе, который находится недалеко от Южного полоса Луны.

Теперь же индийское космическое агентство ISRO сообщило том, что уже в субботу, 2 сентября, в 9:50 по Киеву в космос должна отправиться новая миссия. Но на этот раз она нацелена на изучение Солнца.

Индия запускает свой первый космический аппарат для изучения нашей звезды под названием Aditya-L1 Фото: ISRO

Первый в истории Индии космический аппарат для изучения Солнца получил название Aditya-L1. Кстати, слово Aditya на хинди означает "Солнце". Этот космический аппарат выведет на орбиту ракета-носитель PSLV-C57, которая должна стартовать с площадки в Космическом центре имени Сатиша Дхавана.

Новый космический аппарат предназначен для изучения фотосферы, хромосферы Солнца и излучения нашей звезды. Для этого его оснастили семью различными приборами. Также аппарат должен будет изучать влияние активности Солнца на космическую погоду, а также поведение солнечного ветра. С помощью своих приборов Aditya-L1 будет исследовать вспышки на Солнце, процесс их появления, а также будет измерять магнитные поля.

Этот космический аппарат выведет на орбиту ракета-носитель PSLV-C57 Фото: ISRO

Космический аппарат будет размещен на орбите вокруг Солнца в точке Лагранжа L1 системы Земля-Солнце. Таким образом он постоянно будет находиться на расстоянии в 1,5 млн км от Земли, при этом его положение будут удерживать гравитация, как нашей планеты, так и нашей звезды. Благодаря такому положению в космосе Aditya-L1 сможет иметь постоянный четкий обзор Солнца, что позволит проводить самые тщательные наблюдения.

Сейчас Солнце изучают аппараты NASA и Европейского космического агентства, но для Индии это первый подобный опыт. Известно, что Индия может создавать космические аппараты и запускать их в космос, тратя на это намного меньше денег, чем, например, NASA. Та же миссия "Чандраян-3" на Луну обошлась стране в 73 млн долларов. Некоторые голливудские блокбастеры стоят в разы дороже.

Благодаря положению в космосе Aditya-L1 сможет иметь постоянный четкий обзор Солнца, что позволит проводить самые тщательные наблюдения Фото: NASA

За последние 15 лет Индия значительно продвинулась вперед в развитии своей космической программы, которая по западным меркам имеет маленький бюджет. Западные эксперты считают, что Индия может поддерживать низкий уровень затрат на свои космические проекты благодаря тому, что страна копирует и адаптирует некоторые западные технологии. Еще одним секретом успеха азиатской страны в космической отрасли эксперты называют тот факт, что у Индии много высококлассных специалистов, которым не нужно платить столько же, как, например, в США.

На 2024 год Индия запланировала запуск космического корабля с экипажем на орбиту вокруг Земли, в 2025 году страна планирует отправить еще один посадочный аппарат на Луну, а в ближайшие 2 года Индия хочет отправить свою миссию на Венеру.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили новую угрозу для астронавтов. Оказалось, что сама невесомость опасна для их здоровья.