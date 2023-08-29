Личное обезболивающее. Хронические боли могут быть напрямую связаны с нашим кишечником

Согласно последнему исследованию, секреты борьбы с непрекращающейся болью могут скрываться в вашем кишечнике.

Для некоторых людей, непроходящее чувство боли, это повседневная реальность. Боль — это не просто ощущение, она влияет на нашу жизнь, работу и даже взаимодействие с окружающими. Хотя врачи многое понимают о боли, они еще многого не знают, особенно когда речь идет о хронической боли. Потому что боль — это не только место, где вы ударились пальцем ноги. Она связана с различными частями тела, включая наш кишечник, пишет Medical News.

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Связь между кишечником и болью

Недавнее исследование намекает на то, что миллионы крошечных организмов, живущих в нашем желудке (так называемый микробиом кишечника), могут играть определенную роль в том, как мы испытываем боль. Звучит странно, правда? Но эти крошечные существа действительно могут "разговаривать" с нашим организмом, влияя на иммунную систему и даже на мозг. Эти разговоры происходят через вырабатываемые ими вещества, такие как короткоцепочечные жирные кислоты и триптофан. Пища, которую мы едим, также может влиять на эти разговоры.

Погружение в данные исследования

Исследователи решили выяснить, существует ли связь между тем, что мы едим, состоянием нашего кишечника и болью. Они проанализировали почти два десятилетия исследований и публикаций. Интересно, что, хотя многие исследования посвящены здоровью кишечника и боли, лишь немногие из них учитывают особенности питания.

Результаты скрупулезной научной работы

Завершив свой титанический труд, ученые подвели итоги проделанной ими работы и выделили следующие выводы:

Географические тенденции исследований не очень обнадеживают: США, Китай и Италия занимают лидирующие позиции в изучении связи между кишечником, питанием и болью. Однако в глобальном масштабе ученые не так часто объединяют свои усилия, как можно было бы предположить. Авторы отметили много областей, где совместное сотрудничество принесло бы плоды.

Внимание к питанию ограничено: Кишечнику и боли уделяется много внимания, но не так много внимания уделяется питанию. Это серьезный пробел, по мнению авторов. Однако те немногие исследования, в которых учитывалась диета, показали, что правильное питание все же может помочь справиться с хронической болью за счет влияния на здоровье кишечника.

Многообещающие результаты дает применение пробиотиков и пребиотиков: Речь идет о хороших бактериях и источниках их питания соответственно. Некоторые пробиотики, такие как Bifidobacterium и Lactobacillus, показали свой потенциал в лечении боли. Например, в одном из исследований на мышах было показано, что пробиотики могут снижать чувствительность желудка, вызванную приемом антибиотиков. Другое исследование показало, что короткоцепочечные жирные кислоты, вырабатываемые нашими друзьями из кишечника, могут помочь при хронической боли.

Пересадка бактерий кишечника для лечения боли: Да, это звучит футуристично. Но пересадка кишечных бактерий от здорового человека к человеку с синдромом раздраженного кишечника в некоторых случаях приводила к уменьшению болей в животе. Однако для полного понимания этого факта необходимы дополнительные исследования.

Дальнейшая работа

Несмотря на то, что полученные результаты являются интересными, исследование имеет свои недостатки. Например, исследователи изучали данные только из одного места, поэтому там может быть больше информации. Многое еще предстоит выяснить о взаимосвязи между нашим питанием, кишечником и болью. Но это исследование добавляет еще один кусочек к головоломке. И кто знает? Возможно, когда-нибудь ответ на вопрос, как справиться с болью, будет лежать в нашей тарелке!

Ранее Фокус писал о том, что бактерии в нашем кишечнике с рождения потенциально обрекают нас на развитие артрита. Прорыв в понимании детского ревматизма ставит кишечные бактерии в роль возможного виновника развития недуга, благодаря новому исследованию.

Также Фокус писал об эпидемии хронической боли в спине к 2050 году, когда людей, страдающих недугом, станет более 800 миллионов. От детей до пожилых людей — по всему миру распространяется "тихая буря", поражающая больше всего тех, кто меньше всего этого ожидает.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.