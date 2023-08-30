Из Британского музея исчезли 2 тысячи ценных артефактов и драгоценностей: что с ними произошло

О пропаже сообщил председатель попечительского совета музея и бывший Канцлер казны Джордж Осборн. Он рассказал о пропавших ювелирных украшениях, драгоценных камнях и фрагментах золота, которые не были доступны для публичного осмотра.

В недавнем выступлении бывший Канцлер казны Великобритании признал, что точное количество пропавших из музея экспонатов остается неопределенным. Учреждение, известное тем, что хранит спорные мраморы Парфенона, похищенные из Греции лордом Элгином в 19-м веке, пытается выяснить масштабы своих потерь, пишет GreekReporter.

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"Я дам вам приблизительную оценку — около 2 000. Но должен сказать, что это очень предварительная цифра, — сказал Осборн, — Мы начали возвращать некоторые из похищенных вещей, что является лучом света в затуманенном небе".

Дальнейшее развитие событий развернулось 25 августа, когда директор музея Гартвиг Фишер подал в отставку. Фишер признал ошибки в действиях учреждения, добавив, что оно не прислушалось к предупреждениям о пропаже экспонатов.

Публично отреагировав на ситуацию, лондонский музей подтвердил, что уволил сотрудника и обратился в правоохранительные органы после обнаружения "пропавших, похищенных или поврежденных" артефактов.

Призыв к возвращению мраморов Парфенона из Великобритании возобновила Греция в ответ на вероятное исчезновение артефактов. Министр культуры Греции Лина Мендони заявила о повышенной обеспокоенности относительно безопасности, которую вызывает отсутствие этих объектов, выразив настойчивое и законное требование Греции по их репатриации. Эта мысль нашла отклик в ее интервью греческой газете To Vima.

Мендони отметила: "Потеря, кража, разрушение предметов из музейных коллекций является чрезвычайно серьезным и особенно печальным событием. Когда это происходит изнутри, за пределами любой моральной и уголовной ответственности, возникает большой вопрос о доверии к самой музейной организации".

Стоит добавить, что кроме мраморов Парфенона, под подвалами Британского музея хранится потрясающая коллекция из 100 000 греческих артефактов. Британский комитет по воссоединению мраморов Парфенона (BCRPM) недавно обнародовал информацию о том, что музей, используя положения Закона о свободе информации, хранит 108 184 греческих артефактов, лишь часть из которых, 6 493, доступна для публичного осмотра.

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