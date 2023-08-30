Неограниченный объем памяти. Мы можем наконец узнать, почему у людей такой большой мозг

В течение эволюции гоминидов человеческий мозг увеличился втрое в течение примерно четырех миллионов лет.

Движущие силы, стоящие за расширением энцефалической структуры, остаются под покровом таинственности. Решая эту сложную головоломку, биолог тщательно разработал вычислительную структуру, которая моделирует эволюцию нашего когнитивного аппарата. Эти усилия привели к предположению, что размеры человеческого мозга могут быть обусловлены темпом нашего полового созревания, пишет IFLScience.

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В исследовании, которое еще не прошло экспертную оценку, Маурисио Гонсалес-Фореро из Университета Сент-Эндрюса раскрывает результаты своей модели. Он утверждает, что устоявшиеся обоснования, которые объясняют резкое увеличение объема человеческого мозга, недостаточны для точного выяснения пропорций нашего мозгового механизма.

Гонсалес-Фореро ставит под сомнение часто цитируемое представление о том, что эскалация конкуренции между видами толкает их к расширению когнитивных способностей, что впоследствии приводит к увеличению размеров мозга. Он утверждает, что "конкурентная гонка оказывается неадекватной в создании эволюционно стабильного мозга и тела человеческих пропорций, учитывая сопутствующие метаболические затраты".

По сути, стимулирование роста мозга требует определенных затрат и ограничивает распределение энергии, предназначенной для созревания других соматических тканей. В контексте конкурентного сценария целесообразность выращивания такого экспансивного мозга с одновременным наделением организма превосходными пропорциями тела становится неправдоподобной.

Гонсалес-Фореро формулирует вычислительную модель, которая сочетает эволюционную динамику и динамику развития, специально направленную на измерение метаболических затрат, вызванных расширением определенных категорий тканей. Исследователь реконструирует размеры мозга и тела семи различных видов гоминидов.

Начиная с австралопитеков афарских (Australopithecus afarensis), к которым принадлежит знаменитая Люси, и двигаясь по эволюционной шкале к Homo sapiens, Гонсалес-Фореро обнаруживает взаимосвязанную связь между размером мозга и возрастом полового созревания. В частности, с увеличением возраста, в котором происходит половое созревание, наблюдается одновременное увеличение пропорций мозга.

На примере Homo sapiens автор объясняет, что сравнительно запоздалое созревание фолликулов яичников у женщин приводит к значительному увеличению размеров мозга в период детства. В результате мозг взрослого человека достигает размера в шесть раз большего, чем обычно соответствует организму аналогичных размеров.

Ученый объясняет: "Этот подход, основанный на эволюционной динамике, способствует лучшему исследованию, показывая, что увеличение мозга гоминидов происходит в пределах модели из-за избирательного давления, которое оказывается непосредственно на количество фолликулов, а не на размеры мозга".

Проще говоря, компьютерная модель Гонсалеса-Фореро развеивает представление о том, что наш чрезвычайно вместительный мозг является следствием конкурентной эволюционной гонки за достижение высокого интеллекта. Вместо этого он появляется как вспомогательный продукт нашей длительной траектории сексуального развития.

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