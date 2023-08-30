Мастера маскировки. Ученые обнаружили 7 новых видов насекомых, похожих на "живые листочки" (фото)

Исследователи отмечают, что представителей этих видов крайне сложно заметить, так как они являются мастерами загадочного камуфляжа и их трудно заметить в листве.

В животном мире тысячи различных видов, которые в совершенстве овладели мастерством маскировки — некоторых из них не отличить от ветки дерева, а другие скрываются от любопытных глаз, делая вид, что они листочки, пишет IFLScience.

Сложность изучения этих удивительных видов животных заключается в том, что их чрезвычайно сложно обнаружить. К счастью, нам повезло и ученым удалось идентифицировать сразу 7 новых видов листовых насекомых, которых также называют "ходячими листьями".

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Отметим, что представители этих видов в действительности относятся к отряду Phasmatodea, который также включает в себя палочников. По данным Общества энтомологов-любителей, этот отряд в общей сложности насчитывает более 2 500 видов с огромным разнообразием физических особенностей. Например, некоторые из ни искусно камуфлируются под поврежденные листья.

Самка недавно описанного вида Pulchriphyllum bhaskarai Фото: ZooKeys

В новом исследовании международная группа ученых под руководством сотрудников Геттингенского университета, смогла расширить этот перечь, известных науке насекомых. Авторы исследования отмечают, что камуфляж отлично защищает насекомых от хищников в дикой природе, однако также значительно усложняет жизнь исследователей, которые полагаются на внешний вид при классификации новых видов.

По словам руководителя исследования, доктора Сары Бэнк-Обен, им с коллегами удалось идентифицировать лишь некоторые виды по их генетическим характеристикам. Например, в исследование были включены некоторые отдельные особи, найденные в Индии, которые, как считалось ранее, принадлежали к виду, широко распространенному по всей Юго-Восточной Азию. Позже оказалось, что они принадлежат к совершенно новому виду.

Это всего лишь один пример изображения, сделанного гражданским ученым, которое теперь идентифицировано как новый вид, Pulchriphyllum anangu Фото: iNaturalist

Авторы исследования отмечают, что в своей работе они использовали образцы, собранные в полевых условиях, а также записи музеев и частных коллекционеров, кроме того использовались данные наблюдений гражданских ученых.

По словам соавтора исследования Свена Брэдлера, данное открытие является чрезвычайно важным, так как науке сегодня известно около 3 500 видов палочников и листовых насекомых, при этом последних на сегодня описано чуть более 100 видов. Именно поэтому новое открытие так важно, чтобы узнать больше об этих особенных мастерах маскировки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые 20 лет гонялись за гекконом, но он скрывался под камуфляжем.