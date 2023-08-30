Нарисовали недостающие мышцы. Созданы биочернила, которые запускают регенерацию тканей

Гель, гормон и немного научной магии — рецепт будущего восстановления мышц, разработанный учеными, который может изменить миллионы жизней.

В мире медицинских исследований есть интересная новость для тех, кто столкнулся с потерей или повреждением мышц в результате несчастного случая, болезни или хирургического вмешательства. Ученые разработали инновационные биочернила, которые могут помочь напечатанным на 3D-принтере мышечным тканям расти и восстанавливаться более эффективно, пишет, пишет New Atlas.

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Наши мышцы состоят не только из одного вида клеток, это сложная среда, в которой сосуществуют различные их типы. Когда мышцы травмируются, разрушаются в результате заболеваний или удаляются при операциях, они очень трудно поддаются лечению. В настоящее время врачи берут здоровую мышцу из другой части тела пациента и прикладывают ее к поврежденному месту. Но этот метод не является надежным. Помимо того, что он наносит вред месту, откуда была взята мышца, существуют и другие проблемы, например, обеспечение восстановления прежней функции мышцы.

Группа ученых из Института биомедицинских инноваций Терасаки в Лос-Анджелесе считает, что у них есть альтернативное и менее вредящее решение этой комплексной проблемы. Они разработали уникальные биочернила, позволяющие сделать 3D-печать мышечных тканей еще лучше.

При естественном развитии мышцы происходит точный процесс объединения мышечных клеток, так называемых миобластов, для формирования мышечных волокон. Новые биочернила предназначены для воспроизведения этого естественного процесса роста. Основным их компонентом является гормон инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1), играющий важнейшую роль в росте мышц и тканей.

Мышечные волокна, спонтанно подергивающиеся после получения дозы гормона IGF-1

Специальный состав состоит из геля, дружественного нашему организму, клеток миобластов и крошечных частиц, покрытых IGF-1. Эти частицы постепенно высвобождают гормон, усиливая рост мышечной ткани. Когда специалисты сравнили ткани, созданные с использованием ингредиента IGF-1 и без него, они обнаружили, что те, в которых содержался IGF-1, были лучше выровнены, более зрелые и даже начали самостоятельно сокращаться!

Чтобы убедиться, что это не просто лабораторная магия, они имплантировали эти напечатанные на 3D-принтере кусочки мышц мышам. Результаты оказались многообещающими. Через полтора месяца у мышей с мышцами, усиленными IGF-1, наблюдалась лучшая регенерация. Вывод из этого исследования состоит в том, что новые биочернила потенциально могут в точности повторять формирование естественной мышечной ткани.

Али Хадемхоссейни, один из авторов исследования, сказал следующее: "Постоянное высвобождение IGF-1 способствует созреванию и выстраиванию мышечных клеток. В будущем это может произвести революцию в восстановлении и регенерации мышечной ткани".

Хотя эти исследования еще только начинаются, они многообещающи для тех, кто надеется на более эффективные и действенные методы лечения мышц и скорейшее возвращение в привычный ритм жизни.

Ранее Фокус писал о невероятно легком способе накачать мышцы рук. Потребуется всего 3 секунды времени, 3 раза в неделю и мышцы начнут расти.

Также Фокус писал о том, что ученым впервые удалось восстановить мышцу сердца с помощью стволовых клеток. Они сделали первый значительный шаг к тому, что может стать революционным методом лечения сердца, регенерируя поврежденные клетки и усиливая его функции.

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