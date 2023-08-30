Съедобные капли на песке. Кто выбрасывает на пляж "морскую свинину" и может ли она избежать старения

Ученые рассказали, откуда на береговой линии берутся странные мясистые загадочные капли, каким образом они связаны с людьми и как влияют на старение.

Таинственные капли, которые так часто находят на пляжах, являются "хлебом с маслом океана". Все, кто когда-либо жил у пляжа, замечали, что на песке можно обнаружить странные куски различных форм и цветов. Пожалуй, одной из самых странных находок является "морская свинина", пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, на самом деле "морская свинина" является ничем иным, как несколькими видами оболочников — причудливой группы морских животных, которые на самом деле являются одними из ближайших родственников беспозвоночных. По сути, несмотря на их странный внешний вид, напоминающий медузу, они более тесно связан с людьми, чем с желеобразными обитателями морей.

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Когда речь идет о морской свинине, наиболее вероятными подозреваемыми являются оболочники Aplidium Californicum, Aplidium Solidum и Aplidium Stellatum, представляющие собой студенистые рябые комочки, которые часто встречаются выброшенными на пляж. Отметим, что морская свинина получила свое название за свой внешний вид: она известна множеством "мясистых оттенков" от мясисто-розового, до печеночно-фиолетового и мускулисто бежевого.

В жизни эти оболочники, как правило, обитают на твердых каменистых поверхностях, из-за чего во время сильных ветров и ураганов их может выбрасывать на берег. Именно поэтому время от времени их находят на пляжах. Любопытно, что в некоторых регионах мира оболочников употребляют в пищу — из них делают тако, пасту, пиццу и даже фрикадельки. Впрочем, исследователи отмечают, что виды оболочников, которые выносит на берег, обычно не используют для приготовления пищи.

Впрочем, у нетрадиционной морской свинины есть свои удивительные преимущества. Предыдущие исследования показали, что употребление в пищу асцидий, как еще называют оболочников, может обратить вспять признаки старения у мышей. В ходе исследования ученые выбрали асцидий, так как они содержат высокий уровень липидов, которые мы теряем с возрастом.

В ходе исследования ученые давали плазмалогены (липиды) самкам мышей среднего возраста в концентрациях в 300-500 раз выше, чем обычно содержится в курице или морских гребешках. После этого они проверили память, количество стволовых клеток, нейронов и нейронных связей грызунов. Спустя три месяца диеты из оболочников они увидели улучшение во всех областях.

Ранее Фокус писал о томи, что обнаружены загадочные окаменелости возрастом 500 млн лет с темными полосами.