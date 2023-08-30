Новые горизонты разума. Ученые научились отслеживать процесс старения нашего мозга

Подробная картина старения мозга поможет выявлять опасные и распространенные болезни заранее и более эффективно их лечить, тем самым увеличив продолжительность жизни.

Старение — это не только количество свечей на праздничном торте. С течением времени наш организм претерпевает ряд изменений, и мозг не является исключением. Многие из нас когда-нибудь задумывались о том, насколько стар наш мозг с точки зрения здоровья, функциональности и устойчивости к определенным возрастным заболеваниям. Ученые также интересуются теми же вопросами и предлагают новые методы отслеживания этой информации, пишет Medical News.

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В мире, особенно в таких странах, как Китай, становится все больше пожилых людей, чем когда-либо прежде. В связи с этим демографическим сдвигом растет озабоченность возрастными заболеваниями, особенно теми, которые поражают наш самый жизненно важный орган — мозг. Такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и последствия инсульта, могут серьезно повлиять на качество жизни человека.

Для решения этой проблемы в начале этого года в Университете Тунцзи собралась группа экспертов из Консорциума биомаркеров старения (КБС). Они объединили свои последние наработки и практические знания, чтобы определить основные биомаркеры, которые могут свидетельствовать о старении мозга. Понимание этих признаков позволит разработать стратегию сохранения здоровья мозга с возрастом.

Если говорить простым языком, то биомаркер — это как бы сигнальный знак организма. Он дает нам представление о состоянии какого-либо органа. Для мозга эти биомаркеры могут дать ответы на такие вопросы, как:

Сколько лет мозгу этого человека с биологической точки зрения?

С какой скоростью стареет этот мозг?

Есть ли у этого мозга риск развития определенных возрастных заболеваний?

Старение мозга — это не просто один из аспектов. Оно включает в себя изменения на различных уровнях: от молекул и клеток до отдельных органов и всего организма. В связи с этой сложностью эксперты стремятся собрать информацию из различных источников, чтобы получить точную картину старения мозга.

Чтобы упростить задачу и сделать ее более практичной для клинического применения, команда КБС для выявления биомаркеров старения мозга сосредоточилась на трех измерениях: функции мозга, визуализации (например, МРТ) и биологических жидкостях (например, анализе крови). Это означает, что они ищут признаки того, как работает мозг, как он выглядит на снимках и что содержится в жидкостях нашего организма, которые могут свидетельствовать о том, насколько хорошо стареет наш мозг.

Выявление этих биомаркеров не было делом одного человека. Члены КБС сотрудничали в Интернете, анализируя существующие исследования и свои находки, чтобы составить предварительный список. Затем они встретились лично, чтобы обсудить и доработать свои рекомендации. Следует отметить, что в ходе обсуждения они придерживались различных точек зрения для обеспечения всестороннего понимания. В итоге, они опубликовали свой консенсус, но для них это еще не конец пути. Необходимы дальнейшие исследования для валидации этих биомаркеров в различных возрастных группах.

Эта работа КБС является важным шагом на пути к лучшему пониманию старения мозга. Выявление надежных биомаркеров позволит вмешаться в ситуацию на ранних стадиях и, возможно, предотвратить или отсрочить возникновение заболеваний, связанных с мозгом. Хотя это и не обещает вечной молодости, но прокладывает путь к здоровым золотым годам и постепенному увеличению продолжительности жизни.

Ранее Фокус писал о том, действительно ли человеческий мозг созревает к 25 годам. Изучив последние исследования, ученые решили опровергнуть предвзятые мнения.

Также Фокус писал о том, что форма нашего мозга отвечает за наши мысли, эмоции и даже поведение. Недавнее исследование показало, что физическая форма мозга может иметь большее значение, чем его сложная сеть связей и, возможно, мы неправильно понимаем его устройство.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.