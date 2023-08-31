Еще одна авария на орбите: старый советский спутник развалился на части после столкновения

В результате удара других обломков по неработающему советскому спутнику на орбите стало еще больше космического мусора.

На высоте в примерно 1400 км над поверхностью Земли после столкновения с другими летающими в космосе обломками на семь частей распался 30-летний советский спутник. Эта ситуация еще раз напоминает о возрастающей угрозе увеличения количества космического мусора на орбите, пишет Space.

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За 60 лет освоения космоса в околоземном пространстве накопилось огромное количество космического мусора. По оценкам ученых, на орбите летает около миллиона обломков спутников и ракет размером от 1 до 10 см, и примерно 130 млн обломков размером меньше 1 см. Последние очень сложно отследить наземными станциями слежения, а потому они представляют собой огромную угрозу для работающих на орбите космических аппаратов и спутников. Что касается обломком размером более 10 см, то ученые считают, что таких вокруг Земли летает более 34 тысяч.

Но точно неизвестно, какие именно обломки врезались в старый советский спутник, который в результате удара распался на части. О самом инциденте сообщил астрофизик и эксперт по космическому мусору Джонатан Макдауэлл.

По его словам, на высоте в примерно 1400 км над поверхностью Земли на семь частей распался после удара неизвестными обломками либо спутник "Космос-2143", либо "Космос-2145". Оба советских аппарата были запущены в космос еще в 1991 году и уже давно не работают.

Старые советские спутники и отработанные ступени ракет-носителей, которые летают на высоте более 800 км представляют большую угрозу для работающих спутников на орбите. Они находятся слишком высоко, а потому не могут сгореть в атмосфере Земли. В результате эти обломки уже несколько раз становились причиной аварий на орбите.

За 60 лет освоения космоса в околоземном пространстве накопилось огромное количество космического мусора Фото: space.com

Например, в 2009 году неработающий советский спутник "Космос 2251" врезался в действующий спутник американской компании Iridium на высоте 789 км над поверхностью Земли. В результате образовалось огромное количество обломков. В январе 2023 года советский спутник и отработанная ступень ракеты-носителя пролетели на расстоянии в 6 метров друг от друга. Если бы они столкнулись, то образовалось бы огромное облако из тысяч обломков на высоте в 1000 км.

Даже обломки размером в 1 см и меньше могут нанести серьезный ущерб работающим космическим аппаратам. Например, 7 лет назад обломок шириной всего в несколько миллиметров пробил дыру шириной 40 см в одной из солнечных панелей европейского спутника Sentinel 2. В результате в космос улетело несколько новых обломков, хотя сам спутник продолжил работу. По словам ученых, если бы космический мусор врезался в основной корпус аппарата, но он бы перестал функционировать.

Некоторые ученые считают, что если не решить проблему космического мусора, то это вызовет каскад событий, когда постоянные столкновения между обломками на орбите вызовут появление настолько большого количества обломков, что ни один спутник не сможет летать вокруг Земли.

Напоминаем, что частная компания из США планирует собирать обломки на орбите с помощью "мусорных пакетов". Как работает эта технология, Фокус уже писал.