Артефакты каменного века: как доисторические жители Девона создавали свои орудия труда

Место, где древние люди изучали ландшафт в поисках добычи, теперь является сельскохозяйственными угодьями вблизи девонской деревни Ластли.

Археологи и волонтеры успешно определили точку каменного века, с которой древние жители осматривали местность в поисках потенциальной добычи. Это открытие, расположенное на обвеянных ветрами просторах девонского болота, стало результатом тщательных раскопок, во время которых найдено более 80 фрагментов кремня. Место, о котором идет речь, сейчас превращено в сельскохозяйственные угодья, расположенное рядом с поселением Ластли в Дартмуре, пишет the Guardian.

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Основная цель раскопок заключается в том, чтобы выявить деятельность ранних людей примерно 8 000 лет назад. Предполагают, что эти люди занимались тщательным изготовлением кремневых орудий труда, в то же время пристально следя за ландшафтом. Они, вероятно, наблюдали за такими животными, как благородные олени, кабаны и, возможно, северные олени.

Руководитель проекта Эмма Стокли, чья основная цель заключается в выявлении и сохранении летописных россыпей — участков, обозначенных обработанными кремнями, — выражает свое восхищение этим недавним открытием. Исследователи используют передовые методы компьютерного моделирования, чтобы предсказать местонахождение таких мест по всему Дартмуру.

Очевидно, что такие места обычно обращены на юг, откуда открываются широкие виды, и часто занимают ровную местность. Их расположение не ограничивается самыми высокими точками, зато часто расположены рядом с убежищем в более уединенных местах.

История Стокли связана с охотниками-собирателями эпохи мезолита, которые путешествовали по просторам Дартмура. Этот период охватывает последнюю фазу развития человечества как охотников-собирателей, которые ориентировались в ландшафте, чтобы выслеживать добычу. Их существование тесно связывалось с добычей пищи, что способствовало устойчивому сосуществованию с окружающей средой.

Большинство найденных фрагментов, около 80, можно отнести к побочным продуктам процесса изготовления орудий труда. Наряду с этими остатками из раскопок обнаружили ряд миниатюрных орудий труда.

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