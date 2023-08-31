Впервые обнаружены две новые формы кислорода: они ведут себя не так, как считалось

Японские физики обнаружили два новых изотопа кислорода, но их поведение не согласуется с существующими теориями.

Ученые из Научно-исследовательского института RIKEN, Япония, провели эксперимент на циклотронном ускорителе, который предназначен для создания нестабильных изотопов химических элементов. В результате они обнаружили два ранее неизвестных изотопа кислорода. При этом один из изотопов, кислород-28, имеет самое большое количество нейтронов в ядре атома кислорода из всех, которые когда-либо наблюдали. Хотя ученые считали, что этот изотоп должен быть стабильным, на самом деле он быстро распадается, пишет ScienceAlert.

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Ядро атомов состоит из протонов и нейтронов. В ядре атома кислорода имеется 8 протонов, это и определяет его атомный номер и это применимо ко всем химическим элементам. Но количество нейтронов в ядре атома элементов может быть разным. Такие элементы называются изотопами того или иного химического элемента. Изотопы имеют свои номера, и они определяются количеством протонов и нейтронов в ядрах их атомов. Например, до этого изотопом кислорода с самым большим количество нейтронов считался кислород-26. Это значит, что в ядре атома находится 8 протонов (как и в ядре самого атома кислорода) и 18 нейтронов.

Но японские ученые, представившие результаты своего исследования в журнале Nature, смогли обнаружить в ходе экспериментов два изотопа кислорода, которые раньше никогда не наблюдали. Кислород-27 имеет в ядре атома 19 нейтронов, а кислород-28 – 20 нейтронов. Таким образом последний является изотопом кислорода с самым большим количеством нейтронов, среди известных ученым.

Емкость со сверхчистым кислородом Фото: ScienceAlert

Хотя физик предполагали, что такие изотопы могут существовать, они считали, что они должны быть стабильными изотопами кислорода. Но, оказалось, что оба полученных элемента распадаются за доли секунды и превращаются в кислород-24.

Ученые собираются проводить дальнейшие исследования, чтобы понять, почему оба изотопа оказались нестабильными и возможно придется пересмотреть некоторые физические теории. Кстати, почти весь кислород на Земле, в том числе тот которым мы дышим представляет собой изотоп кислород -16, в ядре атома которого находится 8 протонов и 8 нейтронов.

Как уже писал Фокус, физики на Большом адронном коллайдере обнаружили редкий тип частиц. В результате столкновений протонов в ускорителе частиц физики обнаружили редкие гиперядра.

Также Фокус писал о том, что ученые на Большом адронном коллайдере смогли впервые обнаружить такую неуловимую частицу, как нейтрино. Хотя нейтрино представляют собой самые распространены частицы во Вселенной, до сих пор зафиксировать их присутствие в ускорителе частиц не удавалось.