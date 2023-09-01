Хирургическое чудо. Свиная почка была пересажена человеку и успешно прожила 6 недель

В попытках найти решение дефицита органов для трансплантации, хирурги произвели прорыв, заставив пересаженную от свиньи печень долгое время функционировать в теле человека.

Хирурги из Нью-Йоркского университета установили новый рекорд и расширили горизонты возможного. Они пересадили генетически модифицированную свиную почку человеку, где она успешно функционировала целых шесть недель и продолжает работать. Для решения этой проблемы органы были получены от свиней, специально выращенных одной компанией. Такие модификации снижают вероятность отторжения, пишет Gizmodo.

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Пересадка органов от свиньи к человеку — явление не новое. Однако последний успех, достигнутый Институтом трансплантологии NYU Langone, поднялся на новую ступень. Почка, пересаженная в июле — одна из пяти трансплантаций, проведенных командой с сентября 2021 года. Основная сложность таких трансплантаций заключается в том, чтобы заставить организм человека принять чужеродный орган, не отторгая его.

Как правило, после такой трансплантации задача состоит в том, чтобы орган функционировал в организме человека достаточно долго, чтобы он не был сразу же отторгнут — часто это занимает от нескольких дней до нескольких недель. Хирурги уже сообщали, что она работала успешно 32 дня с момента трансплантации. Но эта почка вышла за рамки обычного, проработав без сбоев около шести недель. Авторы объяснили, что почка работала так же, как и любая другая человеческая почка.

Многие, прочитав подобные достижения, наверняка задаются вопросом: Как это вообще возможно? Большинство попыток сделать свиные органы пригодными для человека связано с различными генетическими изменениями в организме свиней. Но в этот раз команда Нью-Йоркского университета подошла к делу проще. Свинья, от которой была получена почка, имела только одну существенную генетическую модификацию. Она не могла вырабатывать особый сахар, называемый альфа-галом, который обычно присутствует у многих млекопитающих, но не у человека. Вместе с почкой была пересажена и вилочковая железа свиньи, которая играет важную роль в управлении иммунными реакциями.

Еще более многообещающим является тот факт, что свиньи Revivicor, компании которая предоставила свинью для эксперимента, не содержащие альфа-гала, уже получили одобрение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств. Это может означать ускоренное продвижение к более масштабным исследованиям, подтверждающим безопасность и эффективность метода.

Несмотря на столь впечатляющие успехи, нельзя забывать, что в этом пути были и взлеты, и падения. Человек по имени Дэвид Беннетт, который первым получил генетически модифицированное свиное сердце, к сожалению, скончался через два месяца после трансплантации. Причиной этого стал свиной вирус. Это напоминание о том, что для предотвращения таких неожиданных осложнений крайне важно проводить тщательный скрининг.

Однако команда Нью-Йоркского университета не теряет надежды, и не без оснований. Роберт Монтгомери, ведущий хирург, считает, что они приближаются к этапу клинических испытаний, которые могут спасти множество жизней.

Пока же команда NYU намерена продолжать наблюдение за пересаженной почкой в течение еще нескольких недель. Пока весь мир наблюдает за этим с затаенным дыханием, эта история успеха дает возможность заглянуть в будущее, где дефицит органов может остаться в прошлом.

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