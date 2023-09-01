Со скоростью 200 км/час. NASA показало ужасные кадры урагана Идалия из космоса (видео)

Передвижение сильнейшего шторма запечатлели внешние камеры Международной космической станции.

30 августа ураган Идалия обрушился на Флориду проливным дождем, грохотом прибоя и завывающим ветром со скоростью 200 км/час. Затем мощный шторм пронесся через низменные города на западном побережье штата, после чего ослабел и продолжил двигаться вглубь страны в штат Джорджия, пишет Daily Mail.

Это "беспрецедентное событие", как уже прозвали шторм исследователи, было запечатлено внешними камерами Международной космической станции (МКС). Кадры демонстрируют гигантские размеры Идалии, а также открывают захватывающий вид на очаг бури, когда МКС пролетела на высоте в 418 километрах над ним.

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NASA поделилось отснятым видео на своем канале YouTube и уточнило, что кадры были записаны всего через 2 часа после того, как ураган обрушился на побережье Мексиканского залива во Флориде в 8:00 по восточному времени 30 августа. Отметим, что Космическое агентство США также транслировало этот момент в реальном времени по телевидению NASA.

Ранее сотрудники NASA уже заявляли, что спутники наблюдения за Землей, в том числе и МКС, имеют уникальную возможность наблюдать за штормами. Более того исследователи считают, что подобные кадры в действительности могут помочь ученым лучше понять природу ураганов, а следовательно улучшить подготовку и реагирование на стихийные бедствия.

Отметим, что ураган Идалия оказался штормом, который случается лишь раз в жизни для некоторых частей Флориды. Фактически ему уже удалось побить несколько рекордов, проносясь по всему штату. Однако ученые предполагают, что шторм мог принести гораздо более серьезные разрушения.

Национальный центр ураганов назвал это событие "беспрецедентным событием" и вызвало редкие предупреждения о сильном ветре. Отметим, что общий ущерб, нанесенный ураганом Идалия все еще оценивается, исследователи уже сейчас говорят, что этот шторм стал менее смертоносным, чем ураган Иан, в результате которого погибли 150 человек. И все же ученые обнаружили, что ураган Идалия оказался штормом с самым сильным ветром за последние 125 лет, из тех, что обрушивались на Флориду.

Ранее Фокус писал о том, что как голубая суперлуна и высокие температуры породили ураган Идалия.