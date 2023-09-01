Самый мощный взрыв за 400 лет. Телескоп Уэбб показал неизвестные детали знаменитой сверхновой (фото)

Астрономы получили новое более детализированное изображение остатка сверхновой SN 1987A, взрыв которой был обнаружен 26 лет назад.

Космический телескоп Уэбб сфотографировал расширяющийся остаток сверхновой SN 1987A, которая является самой яркой за последние 420 лет. В 1987 году астрономы впервые увидели свет, который долетел до Земли после взрыва огромной звезды в Большом Магеллановом Облаке – галактике-спутнике Млечного Пути. Новые данные помогли улучшить понимание структуры объекта, который образовался после взрыва звезды, пишет BBC.

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Телескоп Уэбб запечатлел обломки звезды в беспрецедентном разрешении и таким образом ученые получили новые подробности о растущей космической структуре.

SN1987A находится на расстоянии в 168 тысяч световых лет от Земли в Большом Магеллановом Облаке. Это самая близкая и самая яркая сверхновая, которую обнаружили в 1987 году после Сверхновой Кеплера, обнаруженной в 1604 году.

Считается, что до того, как взорваться сверхновой здесь существовала звезда голубой-сверхгигант, который получил название Sanduleak −69 202. Астрономы предполагают, что эта звезда была примерно в 20 раз больше Солнца. Самое интересное, что 36 лет назад ученые считали, что сверхновым могут взорваться только красные сверхгиганты, но SN1987A заставила пересмотреть эту теорию.

Сверхновая SN 1987. Когда погибают огромные звезды, они постепенно сбрасывают с себя слои вещества, которые затем после взрыва окружают остаток погибшей звезды Фото: NASA

Когда погибают такие огромные звезды, они постепенно сбрасывают с себя слои вещества, которые затем после взрыва окружают остаток погибшей звезды. Таким остатком является нейтронная звезда, чрезвычайно плотный, но маленький сферических объект диаметром в 10-20 км. Но даже телескоп Уэбб пока не смог его обнаружить с помощью своих сверхмощных приборов во время новой космической фотосессии.

По словам ученых, новый снимок сверхновой раскрывает много новых деталей, которые ранее не смог показать снимок космического телескопа Хаббл. Яркие кольца, которые видны на изображении, представляет собой полосы газа и пыли, выброшенные звездой на различных стадиях процесса медленной смерти. Эти кольца постоянно расширяются и удаляются от места взрыва из-за ударных волн. Одно из таких колец состоит из вещества, которое выбросила звезда за 20 тысяч лет до взрыва сверхновой.

Cверхновая SN 1987A, снимок телескопа Хаббл Фото: NASA

Астрономы также обнаружили два новых кольца, которые ранее были неизвестны, ведь они более тонкие и более тусклые. Ученые считают, что эти образования появились в результате взаимодействия звездного ветра до взрыва с ранее выброшенным веществом.

Еще одним открытие стало обнаружение своеобразных полумесяцев внутри основного кольца, но ученые пока не знают, как они появились. Возможно они стали результатом выброса вещества после взрыва сверхновой. Весь остаток сверхновой освещается пока что скрытой нейтронной звездой и ученые планируют во время следующих наблюдений все же ее обнаружить.

Фокус уже писал о том, что новое исследование предполагает, что в Солнечной системе скрывается еще одна планета. И эта планета похожа на Землю, но находится она в 250-500 раз дальше, от Солнца, чем Земля.