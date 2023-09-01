Куриные кости раскрыли точную дату уничтожения древнегреческого города: как это удалось сделать

Международная группа археологов определила точную дату уничтожения древнегреческого города, расположенного на территории современного города Бейт-Шеан, Израиль. Это исследование пролило свет на тему падения Скифополя, что, как ранее считали, произошло где-то между 111 и 107 годами до нашей эры.

Совместное исследование, проведенное израильскими и немецкими учеными, собрало убедительные доказательства, полученные из различных источников, включая куриные кости, ракушки улиток, остатки растений и письменные записи. Эти коллективные выводы сходятся к окончательному выводу: катастрофическое событие, о котором идет речь, развернулось весной 107 года до нашей эры, пишет GreekReporter.

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Название города намекает на возможную связь со скифскими наемниками, которые поселились там как ветераны. Примечательно, что в течение 3 века до н. э. на здесь возвели большой храм. Хотя личность божества, которое почиталось в нем, остается нераскрытой, храм продолжал существовать в течение римской эпохи.

Тщательное изучение археологических находок позволило сделать важное открытие: наличие остатков, содержащих костный мозг, который использовался для производства яичной скорлупы во время весеннего сезона кладки. Эта важная деталь подтверждает вывод о том, что куры встретили свой конец в этом сезоне.

"Мы также обнаружили раковины полевых улиток, которых часто употребляли в пищу в это время года", — рассказали исследователи. Кроме того, ботанические исследования растительных остатков, сохранившихся внутри жилых сооружений, однозначно указывают на то, что эти растения цвели весной.

Дополняя эти материальные находки, в исследовании использованы письменные свидетельства.

"Современный ивритский свиток Мегиллат Таанит о хасмонейском завоевании, также известный как Писание поста, сообщает об изгнании жителей в еврейском месяце сиван, что соответствует нашему маю/июню", — отмечают исследователи. Совпадение нескольких аналитических методологий дало однозначную датировку: весна 107 года до нашей эры.

С археологической точки зрения это однозначно определяет весну как сезон разрушений. Такое согласование показывает предыдущие представления об эллинистической войне, которая постоянно происходила в течение весенних и ранних летних месяцев. Исследователи добавили, что отдельный набор данных не может самостоятельно обосновать такую точную хронологию.

"Комплексное использование нескольких аналитических подходов позволяет нам впервые установить точную хронологию событий весны 107 г. до н. э., — утверждают исследователи, — Интерпретация этих результатов в контексте сезонной динамики является крайне важной".

В заключение, это мультидисциплинарное исследование совершило значительный подвиг, решив временные загадки, связанные с падением Скифополя, что завершилось ярким изображением гибели города в весенний сезон 107 г. до н. э.

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