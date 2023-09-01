Одно из сложнейших творений природы. Из чего состоят наши уникальные глаза и как они работают

Наши глаза являются гениальным продуктом эволюции, сочетающие в себе невероятные элементы, до некоторых из которых лучшие инженеры планеты не приблизятся и в ближайшие тысячелетия.

Наши глаза являются критическим органом чувств для выживания и восприятия многогранности и красоты мира вокруг. Мы все знаем о глазных болезнях, способах лечения, протезах, очках и линзах. Но мало кто углубляется в саму суть этого удивительного органа, в его устройство. К счастью, наука уже давно изучает наш эволюционный уникальный "объектив" и готова предоставить всем любознательным понятное и увлекательное объяснение об устройстве наших глаз, пишет Live Science.

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Итак, начнем с самых, с позволения сказать, бросающихся в глаза моментов. На переднем плане нашего глаза находится роговица. Она, как прозрачный щит, прикрывает переднюю часть глаза, помогая сфокусировать большую часть света на чувствительном экране — сетчатке, расположенной в задней части глаза. Роговица состоит в основном из белка — коллагена. Он не только пропускает свет, но и придает глазу прочность, что особенно важно, поскольку это место довольно часто подвержено травмам.

За роговицей находится хрусталик. Представьте его в виде маленького прозрачного увеличительного стекла. Он завершает работу по фокусировке света на сетчатке. И точно так же, как фотоаппарат может настраиваться на съемку как близких, так и дальних планов, наш хрусталик может менять форму, позволяя нам видеть предметы как вблизи, так и вдали. Такая гибкость хрусталика достигается благодаря определенным белкам, которые также обеспечивают его прозрачность.

Теперь поговорим о сетчатке глаза. Представьте себе, что это экран внутри камеры. Доктор Парвез Хоссейн описывает ее как нечто похожее на фотопленку. В этой области расположены специализированные нервные клетки, известные как палочковые и колбочковые фоторецепторы. Когда они улавливают свет, то посылают электрические сигналы в наш мозг через структуру, напоминающую кабель, называемую зрительным нервом. Именно эту передачу сигналов наш мозг воспринимает как зрение.

В глазу есть и другие вспомогательные элементы. Это конъюнктива — защитная прозрачная оболочка, покрывающая внутреннюю поверхность век. Затем находится склера — белая часть глаза, придающая ему форму и защищающая его. Цветная часть, которую вы видите в глазах людей? Это радужная оболочка. В ней находится зрачок — маленький черный кружок, и она работает как диафрагма фотоаппарата, определяя, сколько света должно попасть в глаз. Цвет радужной оболочки определяется количеством пигмента — меланина. В глазах также есть жидкости, которые помогают им сохранять форму и обеспечивают питание.

Но, как и все остальные части тела, наши глаза со временем меняются. Одно из главных изменений происходит в хрусталике. С годами он становится менее гибким, поэтому многим из нас к среднему возрасту требуются очки для чтения. Хрусталик также может стать менее прозрачным, в нем образуются участки, называемые катарактой. Многие пожилые люди, особенно старше 80 лет, сталкиваются с катарактой. Хотя возраст является основным фактором, такие привычки, как курение, и заболевания, подобные диабету, могут увеличить риск.

Существует также проблема, называемая возрастной макулярной дегенерацией. Это заболевание, поражающее центральную часть сетчатки глаза. Поскольку клетки хрусталика и сетчатки не обновляются, со временем они становятся более подверженными износу. Такие факторы, как ультрафиолетовое облучение и высокий уровень кислорода в глазу, могут ускорить этот процесс.

По сути, наши глаза — это сложный орган, в котором гармонично работают различные компоненты. Это не только окна в нашу душу, но и свидетельство инженерного совершенства природы. Лучшее понимание их состояния помогает нам больше ценить их и заботиться о них по мере старения.

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