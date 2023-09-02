С тремя глазами и фрагментированным черепом. Ученые "воскресили" чудовище, жившее 520 млн лет назад

Исследователи использовали современные технологии, чтобы воссоздать трехглазое "ископаемое чудовище", которое раскрыло удивительные подробности ранней эволюции животных.

Ученые из Университета Лестера и Ключевой лаборатории палеобиологии Юньнани использовали передовую технологию сканирования, чтобы воссоздать древнее чудище, которое жило на планете сотни миллионов лет назад, пишет SciTechDaily.

В ходе исследования ученые повторно изучили уникальное ископаемое животное, найденное в старых камнях. Ученые считают, что этот "ископаемый трехглазый монстр" жил на Земле почти 520 миллионов лет назад. Ученые считают, что эта переоценка окаменелостей поможет заполнить пробел в знаниях истории эволюции животных, известных как членистоногие.

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Это ископаемое животное имеет научное название Килинксия. Ученые отмечают, что его останки были скрыты в скале и исследователям удалось обнаружить их лишь с помощью компьютерной томографии. Отмечается, что это загадочное ископаемое было размером с большую креветку, а его удивительными особенностями являются три глаза на голове и пара устрашающих конечностей, которые, как предполагается, использовались для ловли добычи.

КТ-изображения ископаемого животного Kylinxia zhangi из южного Китая Фото: Yunnan University

Отметим, что окаменелости многих видов морских животных в действительности впервые были обнаружены в горных породах возрастом около полумиллиона лет. Ученые считают, что они могут пролить свет на события, происходившие на нашей планете в тот период. Одним из ключевых мест обнаружения таких окаменелостей является территория вокруг города Чэнцзян на юге Китая, где окаменелости в этом исследовании были собраны китайской командой. Авторы исследования отмечают, изученные ими окаменелости были собраны китайской командой и были обнаружены в кембрийской биоте Чэнцзян китайской провинции Юньнань. В общей сложности на этой территории уже обнаружили более 250 видов, которые отлично сохранились.

КТ-изображения ископаемого животного Kylinxia zhangi из южного Китая Фото: Yunnan University

Исследователи отмечают, что данное ископаемое важно для расшифровки истории членистоногих — животных, тела которых разделены на сегменты, а большинство из них имеют парные членистые конечности, как крабы, омары, пауки или насекомые.

В летописи окаменелостей имеется множество членистоногих, однако большинство их них сохранило только свои твердые скелеты. Однако ископаемое, которое изучили ученые, сохранилось почти полностью. В результате ученым удалось отобразить голову членистоногого — известно, что она состоит из 6 сегментов, на переднем сегменте расположены три глаза, на другой — хватательные конечности, а на остальные четырех — суставчатые конечности.

МикроКТ-модель Килинксии, показывающая особенности головы Фото: Yunnan University

По словам ведущего автора исследования, доктора философии Роберта О'Флинна, сохранность данного образца в конце концов позволила ученым восстановить ископаемое в цифровом виде и буквально посмотреть ему в глаза. Авторы исследования также отмечают, что изучение данного образца поможет лучше понять раннюю эволюцию эуартропод.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружены загадочные окаменелости возрастом 500 млн лет с темными полосами.